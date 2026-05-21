Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Taylor Swift khẳng định "quiet luxury" vẫn còn chỗ đứng trong giới thời trang

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Xuất hiện trên đường phố New York, Taylor Swift lại khiến mạng xã hội bàn tán chỉ với một bộ trang phục cực kỳ tối giản, mang tinh thần "quiet luxury" rất rõ: Thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn thể hiện được độ quyền lực.

Điểm nổi bật nhất của set đồ Taylor Swift mặc nằm ở chiếc sơ mi trắng peplum, với phần eo được nhấn bằng thắt lưng đen mảnh. Thiết kế này tạo hiệu ứng tôn dáng cực đẹp, phần vai gọn gàng, eo được định hình rõ hơn, còn tà áo xòe nhẹ giúp tổng thể trông mềm mại và sang hơn hẳn một chiếc sơ mi basic thông thường.

img-0304.jpg
Chiếc sơ mi trắng peplum, với phần eo được nhấn bằng thắt lưng đen mảnh, tạo hiệu ứng tôn dáng cực đẹp.

Taylor phối cùng quần tailored màu beige ống suông rộng. Form quần rũ nhẹ, chạm gần mặt đất tạo cảm giác cao và thanh thoát hơn khi di chuyển. Tổng thể trắng, kem và đen kết hợp với nhau rất sang trọng nhưng không hề phô trương.

img-0307.jpg

Đôi sandal đen tối giản cùng chiếc túi top-handle nhỏ càng làm set đồ có cảm giác gọn gàng hơn mà vẫn đủ nhẹ nhàng cho mùa Hè ở New York.

img-0303.jpg
Tổng thể trắng, kem và đen kết hợp với nhau rất hợp mắt.
img-0310.jpg

Đây là một kiểu trang phục rất dễ ứng dụng ngoài đời thật. Chỉ cần một chiếc sơ mi có điểm nhấn ở eo, quần suông màu trung tính và phụ kiện tối giản là đã có ngay cảm giác thanh lịch kiểu old-money hiện đại mà không cần quá nhiều layer hay logo nổi bật.

img-0305.jpg
Mai Lâm
#thời trang #Phong cách thời trang tối giản #Xu hướng quiet luxury #Thời trang sao Hollywood #Trang phục thanh lịch hiện đại #Phụ kiện tối giản

Xem thêm

Cùng chuyên mục