Theo chân đội Vệ Binh Dải Ngân Hà quậy banh đêm Giáng sinh để kết thúc Giai đoạn 4 MCU

HHT - Sau tất cả, Giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ chính thức kết thúc vào dịp Giáng sinh 2022 với tập phim ngắn riêng về đội Vệ Binh Dải Ngân Hà mang tên “The Guardians of the Galaxy Holiday Special”.

Trong khi trailer của Ant-Man and the Wasp: Quantumania vẫn đang "gây bão", hãng phim Marvel Studios lại tiếp tục tung trailer của tựa phim ngắn The Guardians of the Galaxy Holiday Special - cú hạ màn chính thức của Giai đoạn 4 Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã kéo dài suốt 2 năm nay.

Có thể thấy đây sẽ là một tập phim với câu chuyện rất đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp và... “lầy lội” đúng chất của “đội dân phòng vũ trụ”. Kể từ sự kiện Avengers: Endgame (2019), Star-Lord (Chris Pratt đóng) vẫn còn buồn bã vì Gamora đã bỏ đi sau trận đại chiến chống lại Thanos. Để nâng đỡ tinh thần của chàng “Sao Chúa”, các thành viên còn lại quyết định quay về Trái Đất để cùng “quẩy” một bữa tưng bừng nhân dịp Giáng sinh. Không những vậy, 2 vệ binh Drax (Dave Bautista đóng) và Mantis (Pom Klementieff đóng) còn quyết định... bắt cóc nam diễn viên Kevin Bacon về làm “quà” cho anh chàng Peter Quill.

Nhưng tại sao lại là Kevin Bacon? Bởi vì nam diễn viên thắng giải Quả Cầu Vàng vốn là “thần tượng” số 1 của nhóm do anh chàng Quill rất thích bộ phim ca nhạc Footlose (1984) của ông và luôn miệng gọi ông là “anh hùng”. Vui hơn nữa, Kevin Bacon đã từng đóng vai dị nhân phản diện Sebastian Shaw và đối đầu với đội X-Men trong X-Men: First Class (2011).

(Giả thuyết vui: Vì thế giới của X-Men giờ đây cũng là một thực tại trong Đa vũ trụ Marvel nên có khi nào cả hai nhân vật này là... biến thể của nhau chăng?)

Tham gia vào cuộc vui này, ngoài Star-Lord, Mantis và Drax the Destroyer ra, tất nhiên các vệ binh còn lại là Nebula (Karen Gillan đóng), Kraglin (Sean Gunn đóng), Rocket (Bradley Cooper lồng tiếng) và Groot (Vin Diesel lồng tiếng) cũng sẽ tham gia mua vui cho chàng thủ lĩnh đội Guardians of the Galaxy sau khi vừa tham gia phần phim Thor: Love and Thunder. Đặc biệt, chàng cây Groot giờ đây cũng đã đi qua giai đoạn “teen Groot” để trở thành “gym Groot” với cơ thể “sáu múi” của người trưởng thành, đồng nghĩa khán giả đã không còn được thấy “bé cây” như trong I Am Groot vừa qua nữa rồi...

Không những vậy, nhóm còn chào đón một thành viên vừa cũ vừa mới siêu đáng yêu: Cosmo the Spacedog - chú chó không gian đã từng bị gã thương nhân The Collector ở khu chợ đen vũ trụ Knowhere bắt giữ để bán. Cosmo là một chú chó có siêu năng lực ngoại cảm, và bất ngờ hơn nữa, có vẻ “đại boss không gian” còn biết nói, vì người được chọn lồng tiếng cho chú là nữ minh tinh trẻ tuổi Maria Bakalova gốc Bulgaria.

Maria đã từng được đề cử Oscar Nữ phụ xuất sắc cho vai diễn “dũng cảm” trong bộ phim hài Borat the Subsequent Moviefilm (2020), và đã ra mắt khán giả tại sự kiện Comic-Con 2022 với tư cách thành viên mới của đội Vệ Binh Dải Ngân Hà trong quả bom tấn Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023).

The Guardians of the Galaxy Holiday Special là tựa phim ngắn thứ hai thuộc loạt sản phẩm đặc biệt của MCU sau Werewolf by Night vừa mới phát hành nhân dịp Halloween. Sau khi Black Panther: Wakanda Forever chính thức ra rạp, tập phim ngắn này sẽ được trình chiếu trên Disney+ vào ngày 25/11/2022 để chính thức kết thúc Giai đoạn 4 MCU.