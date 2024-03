Thời tiết miền Bắc ấm dần lên, nhiệt độ ở Hà Nội sẽ lên sát 40 độ C vào ngày nào?

HHT - Sau đợt nồm ẩm rồi đến không khí lạnh, miền Bắc đang ấm dần, trong vài ngày tới nhiều nơi còn có nắng nóng. Đợt nóng này sẽ lên đến đỉnh điểm vào ngày nào, nhiệt độ ở Hà Nội đạt mức bao nhiêu?

Đợt không khí lạnh nhẹ đã hoàn toàn trôi qua ở miền Bắc nước ta. Sáng nay, 21/3, nhiệt độ toàn miền đều tăng, nhiều tỉnh thành đã ở mức trên 20oC, trời ấm áp. Ở Hà Nội, nhiệt độ sáng nay là 19 - 20oC, có nắng từ khá sớm nên không gây cảm giác lạnh.

Ở phần lớn miền Bắc trong những ngày tới đều có gió Đông - Đông Nam khiến nhiệt độ tăng dần. Ngay chiều nay, nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành, bao gồm thủ đô Hà Nội, đã lên hơn 25oC, chỉ một số ít nơi như Lạng Sơn, Hà Giang… có nhiệt độ khoảng 22 - 23oC.

Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng từ ngày mai và đến chiều mai, nhiệt độ ở Hà Nội cùng các khu vực lân cận sẽ lên mức 30 - 32oC rồi tăng mạnh vào cuối tuần (tăng 4 - 6oC nữa).

Đỉnh điểm của đợt nóng này ở Hà Nội sẽ là ngày Chủ Nhật. Chiều Chủ Nhật, 24/3, do có nắng nóng nên nhiệt độ thực ngoài trời ở Hà Nội được dự báo sẽ lên đến 39oC, trời rất nóng. Mức nhiệt độ này có thể vẫn được duy trì trong ngày thứ Hai tới, nếu giảm thì giảm rất ít. Người dân lưu ý là trong những ngày nóng này thì mức chênh lệch nhiệt độ trong ngày là rất lớn, buổi sáng sớm trời vẫn se lạnh, ở mức 23 - 24oC, những người có cơ địa nhạy cảm nếu cần ra ngoài sớm vẫn nên có trang phục giữ ấm.

Với các tỉnh thành khác ở miền Bắc, ngày đỉnh nóng cũng là Chủ Nhật và thứ Hai, tuy nhiên nhiệt độ thấp hơn Hà Nội từ 2 - 6oC do một số nơi ở Đông Bắc và Tây Bắc có mưa rải rác.