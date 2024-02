Thú cưng của sao "hái ra tiền": Mèo của Taylor Swift giàu gấp đôi bạn trai cô nàng

HHT - Là thú cưng của dàn sao đình đám, các “boss cưng” này cũng có cơ hội mang về những hợp đồng quảng cáo cho riêng mình và sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Taylor Swift

Taylor Swift được mệnh danh là “sao nữ cuồng mèo nhất showbiz” với 3 chú mèo lần lượt là Meredith Grey, Olivia Benson và Benjamin Button. Trong đó, theo báo cáo từ tổ chức All About Cats, Olivia Benson hiện sở hữu khối tài sản lên đến 97 triệu đôla (hơn 2 nghìn tỷ VNĐ). Nhiều người hâm mộ còn hài hước khi so sánh chú mèo của Taylor giàu gấp đôi bạn trai của cô nàng - cầu thủ Travis Kelce với khối tài sản khoảng 40 triệu đôla (khoảng 1 nghìn tỷ VNĐ).

Olivia Benson đã xuất hiện trong một số MV của Taylor Swift như ME! hay Blank Space và sở hữu dòng sản phẩm của riêng mình bao gồm áo phông, bút, nhãn dán và cả bông tai. Cô mèo này của Taylor Swift còn xuất hiện trong một số quảng cáo, tiêu biểu là quảng cáo Diet Coke vào năm 2014 và luôn thu hút lượt tương tác cao ngất ngưỡng mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội.

Karl Lagerfeld

Chú mèo Choupette của NTK lừng danh Karl Lagerfeld cũng nằm trong bảng xếp hạng 10 thú cưng giàu nhất thế giới với gia tài khoảng 13 triệu đôla (khoảng 300 tỷ VNĐ). Choupette sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo cho các dòng sản phẩm cao cấp dành cho mèo và làm mẫu cho các dòng mỹ phẩm, xe hơi.

Mèo cưng của “linh hồn thứ hai của Chanel” còn ra mắt một quyển sách ảnh của riêng mình Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat. Sau khi Karl Lagerfeld qua đời, Choupette cũng được thừa kế một phần tài sản của ông.

Katy Perry

Chú chó poodle của Katy Perry, Nugget Perry đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp của riêng mình từ năm 2017. Chó cưng của Katy Perry đã có được vai chính trong quảng cáo chiến dịch Mean What It Says của Citi’s Double Cash và tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Katy Perry thay lời cho Nugget hài hước chia sẻ: “Tôi đã cùng Katy đi diễn ở khắp các sân khấu, nhưng đã đến lúc theo đuổi sự nghiệp của riêng mình và tự tỏa sáng theo cách riêng. Tôi vô cùng hào hứng khi bắt đầu chiến dịch mới này với Citi. Cuối cùng tôi cũng có được ánh hào quang mà tôi thuộc về.”