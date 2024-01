Thủ đô Hà Nội sắp đón gió mùa Đông Bắc, khi nào trời sẽ mưa và chuyển rét?

HHT - Một đợt không khí lạnh đang về gần đến miền Bắc nước ta và thời tiết Hà Nội sắp có sự thay đổi. Dự báo khi nào thì Hà Nội chuyển rét và có mưa?

Ngày 9/1, thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành lân cận ở miền Bắc nước ta vẫn khá ấm áp, buổi chiều nhiệt độ sẽ lên tới 25 - 26oC. Độ ẩm cũng đang tăng dần do ở Hà Nội vẫn có gió Đông Nam, ngoài ra độ ẩm thường hay lên cao trước khi có đợt gió mùa Đông Bắc.

Không khí lạnh từ phía Bắc thì vẫn đang di chuyển theo hướng Nam về phía nước ta, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo dự báo hiện tại, từ khoảng đêm nay đến sáng sớm mai, 10/1, đợt không khí lạnh này bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ nhưng vì nó di chuyển khá chậm, tốc độ gió thấp (chỉ 4 - 6 km/h), nên có thể phải đến chiều mai, gió mùa Đông Bắc mới về đến Hà Nội.

Nhưng từ sáng mai, do độ ẩm tăng cao đến hơn 90% và sắp thay đổi thời tiết, dự báo ở Hà Nội bắt đầu có mưa; dù lượng mưa không nhiều nhưng người dân ra ngoài vẫn cần mang theo ô, áo mưa, mặc các loại trang phục ít thấm nước. Dự báo trời sẽ mưa rải rác trong ngày, độ ẩm luôn ở mức xấp xỉ 90% (rất cao), nhiệt độ khoảng 20oC.

Trong 2 ngày tiếp theo (thứ Năm và thứ Sáu), dự báo Hà Nội vẫn có mưa nhưng lượng mưa giảm dần, chủ yếu là mưa nhỏ tập trung vào buổi sáng, trong ngày có thể sẽ có cả gió Đông Nam nên trong đợt lạnh này độ ẩm vẫn cao. Tại Hà Nội, nhiệt độ có giảm so với hôm nay nhưng chỉ giảm vừa phải, xuống mức 20 - 21oC, nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 18oC vào sáng sớm.