VAF (Bản Sắc Việt) làm mới món bánh tráng tuổi thơ bằng chất lượng và trải nghiệm hiện đại

VAF (Bản Sắc Việt) đang mang đến diện mạo mới cho những món ăn vặt quen thuộc như bánh tráng, cơm cháy và rong biển sấy bằng sự kết hợp giữa công thức truyền thống với quy trình sản xuất đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

Bánh tráng luôn có một vị trí đặc biệt trong "bản đồ" đồ ăn vặt của người Việt. Theo thời gian, món ăn quen thuộc ấy không ngừng được biến tấu để đáp ứng khẩu vị đa dạng và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo đuổi định hướng phát triển các sản phẩm ăn vặt mang bản sắc Việt, VAF (Bản Sắc Việt) kết hợp công thức truyền thống với quy trình sản xuất hiện đại. Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt các chứng nhận quốc tế như HACCP, ISO 22000 và HALAL, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chất lượng, đồng thời phù hợp với nhiều nhóm người tiêu dùng cũng như nhiều thị trường trong và ngoài nước.

Một trong những dòng sản phẩm nổi bật của VAF (Bản Sắc Việt) là bánh tráng Chợ Quê với 7 hương vị gồm Muối Tỏi, Lẩu Thái, Phô Mai, Rong Biển, Hành Phi, Bơ Tỏi và Trứng Muối. Mỗi hương vị đều được nghiên cứu để giữ nét gần gũi của món ăn tuổi thơ, đồng thời mang đến sự mới mẻ, phù hợp với xu hướng thưởng thức của giới trẻ.

Bên cạnh bánh tráng, VAF (Bản Sắc Việt) còn phát triển các dòng cơm cháy và rong biển sấy, góp phần mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người yêu thích đồ ăn vặt Việt.

Các sản phẩm đều được thiết kế theo dạng ăn liền, thuận tiện mang theo và sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ trường học, nơi làm việc đến những chuyến đi ngắn hay các hoạt động ngoài trời.

Không chỉ làm mới sản phẩm, VAF cũng đang từng bước trẻ hóa hình ảnh thương hiệu thông qua việc đồng hành cùng DJ Mie. Sự kết hợp này góp phần giúp thương hiệu kết nối gần hơn với thế hệ người tiêu dùng mới, đồng thời lan tỏa hình ảnh những món ăn vặt Việt theo cách trẻ trung và gần gũi hơn.

Hiện nay, các sản phẩm của VAF (Bản Sắc Việt) đã có mặt tại hệ thống Co.opmart cùng nhiều chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm mua và trải nghiệm.