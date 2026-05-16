Tinh Hà “Say Hi” tung hint đầu tiên: Hermosa và MOPIUS cùng lúc điểm danh hai thành viên?

HHTO - Mới đây, Tinh Hà “Say Hi” công bố 4 nghệ sĩ đầu tiên qua loạt hint ẩn ý. Ngay lập tức netizen giải mã ra buitruonglinh, HURRYKNG,... và nhiều cái tên gây chú ý.

Sau nhiều ngày liên tục “nhá tín hiệu” trên mạng xã hội, Tinh Hà “Say Hi” mới đây đã chính thức tung hint bốn nhân tố đầu tiên, đồng thời mở màn cho loạt suy đoán sôi động từ cộng đồng người hâm mộ về đội hình nghệ sĩ tham gia chương trình.

Chỉ với bốn hình ảnh mang concept vũ trụ cùng loạt biểu tượng bí ẩn, chương trình nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận.

Cái tên đầu tiên được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất là Dương Domic. Hình ảnh bánh đậu xanh nhanh chóng khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến Hải Dương - quê hương gắn liền với đặc sản nổi tiếng này. Khi kết hợp cùng chi tiết “bóc môi” trong hình ảnh, nhiều khán giả gần như đồng loạt gọi tên giọng ca Tràn Bộ Nhớ.

Sự trùng hợp giữa quê quán và thói quen khiến cái tên Dương Domic trở thành giả thuyết thuyết phục hơn trong mắt cộng đồng fan.

Sau hiệu ứng từ Anh Trai “Say Hi”, Dương Domic được đánh giá là một trong những nghệ sĩ Gen Z có tốc độ phát triển nổi bật.

Trong khi đó, hint thứ hai với hình ảnh xe đạp đi kèm dòng chữ “BACH DUONG” ngay lập tức khiến người hâm mộ gọi tên buitruonglinh. “Bạch Dương” cũng chính là cung hoàng đạo của nam ca sĩ, nhạc sĩ Gen Z tài năng này khi anh sinh ngày 06/04.

Chi tiết chiếc xe đạp cũng được cho là một “dấu hiệu nhận diện” quen thuộc của nam ca sĩ. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả liên tưởng ngay đến ca khúc đình đám gắn liền với tên tuổi buitruonglinh cùng câu hát từng viral trên mạng xã hội: “Xe đạp lách cách..." trong ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. ​ Chính sự liên kết giữa “Bạch Dương” và biểu tượng xe đạp khiến nhiều người nhận định đây là hint có mức độ trùng khớp rõ ràng nhất trong poster lần này. ​ Sau Anh Trai “Say Hi”, buitruonglinh tiếp tục duy trì sức hút nhờ màu sắc âm nhạc indie ballad đặc trưng cùng lượng người nghe ổn định.

Hint thứ ba với hình ảnh ngọn núi xuất hiện trong poster được nhiều người cho rằng đại diện cho chữ “Sơn”, từ đó làm dấy lên loạt dự đoán xoay quanh những nghệ sĩ có tên gắn với chữ này như JSOL (Thái Sơn) hay Sơn.K (Hồng Sơn).

Tuy nhiên, chi tiết khiến Sơn.K được nhắc đến nhiều hơn lại nằm ở đoạn mã Morse xuất hiện trong poster. Một số khán giả sau khi giải mã cho rằng đoạn ký tự này mang ý nghĩa “Quyt”, từ đó nhanh chóng liên hệ đến Sơn.K khi nam ca sĩ từng viral trên mạng xã hội với câu chia sẻ "cho múi quýt đổi một nụ hôn".

Chính sự trùng khớp này khiến không ít người tin rằng Sơn.K nhiều khả năng là nhân vật được chương trình nhắc đến trong hint thứ ba.

Chiếc hint "quýt" như đã ngầm công bố đây chính là Sơn.K. Nguồn: @mi_mi_a_yewqhung (TikTok)

Ở hint cuối cùng, hình ảnh máy bay khiến nhiều khán giả liên tưởng ngay đến Airplane Mode - màn trình diễn solo từng tạo hiệu ứng mạnh của HURRYKNG tại Anh Trai “Say Hi”.

Bên cạnh đó, chi tiết “móng tay cụt” cũng gắn với thói quen từng được nam rapper chia sẻ trước đây, khi chủ nhân No Alcohol nhiều lần thừa nhận có thói quen cắn móng tay và thường bị người yêu nhắc nhở. Càng khiến cộng đồng mạng chắc chắn về sự xuất hiện của nam rapper “tẻn tẻn” này trong line-up.

Trên mạng xã hội, không ít người cho rằng đây là kiểu “ẩn dụ nội bộ fandom” quen thuộc gắn liền với HURRYKNG.

HURRYKNG được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố mang màu sắc hài hước nổi bật của mùa này, đồng thời góp phần tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa các nghệ sĩ trong chương trình.

Dù phía chương trình chưa đưa ra xác nhận chính thức, nhiều khán giả cho rằng các chi tiết được cài cắm có mức độ liên kết khá rõ ràng với một số gương mặt quen thuộc của “vũ trụ Say Hi”.