Top 5 khoảnh khắc "viral" của Lisa BLACKPINK khẳng định đẳng cấp "cỗ máy nhảy" K-Pop

HHT - Em út của BLACKPINK là một trong những "thánh tạo trend" của K-Pop. Từ trang phục, kiểu tóc đến thần thái biểu diễn, các điểm nhấn vũ đạo của cô nàng đều thu hút sự chú ý của công chúng, thậm chí trở thành trào lưu trên mạng xã hội.

Lisa luôn khiến khán giả phải “mắt chữ O, miệng chữ A” trong mỗi màn trình diễn. Không chỉ gây ấn tượng với những vũ đạo mạnh mẽ, quyến rũ, mà điểm nhấn trong động tác, biểu cảm… của Lisa cũng trở thành một trong những khoảnh khắc viral trên mạng xã hội.

Khả năng ghi nhớ vũ đạo với “tốc độ ánh sáng”

Trong lần tham gia chương trình Idol Room khi mới ra mắt, Lisa đã lọt top thịnh hành trên Twitter nhờ thực hiện hoàn hảo vũ đạo điệp khúc của ca khúc Red Flavor (Red Velvet).

Đây là thử thách được đội ngũ sản xuất đặt ra cho cô nàng. Theo đó, Lisa chỉ được xem video vũ đạo đoạn điệp khúc của Red Flavor một lần duy nhất và phải nhảy lại phân đoạn này giống bản gốc nhất có thể.

Em út của BLACKPINK không những thực hiện thành công mà còn khiến MC phải “ngỡ ngàng, ngơ ngác” vì số idol chinh phục được thử thách này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tương tự, cô nàng cũng “xử đẹp” phần thử thách với ca khúc What is Love? của TWICE.

Biên đạo nhảy Honey J từng chia sẻ một video biểu diễn solo của Lisa tại concert và tiết lộ người bình thường sẽ phải mất hàng tuần để tập luyện vũ đạo của ca khúc này nhưng Lisa chỉ học chúng trong 1 tiếng và biểu diễn ngay sau đó.

Kỹ thuật trình diễn thần sầu và chiếc tóc mái bất biến

Rất khó để fan chọn ra đâu là màn vũ đạo ấn tượng nhất của Lisa. Bởi dù là bất kì sân khấu nào, Lisa cũng đều biểu diễn hết mình mà như fan thường tâm sự cô nàng nhảy “bằng cả sinh mệnh”.

Nhưng có một điều đặc biệt khiến fan chú ý, chính là dù Lisa thực hiện vũ đạo mạnh mẽ đến đâu, tóc mái của cô nàng vẫn “bất biến”, không hề di chuyển.

Câu chuyện bộ tóc mái như bị “đóng băng” của Lisa từng là chủ đề bàn tán suốt thời gian dài của netizen. Trong một lần “lỡ dại” tự cắt mái, fan đã liên tục trêu chọc cô nàng trên livestream và thế là Lisa được dịp nũng nịu với người hâm mộ: “Mọi người đừng hỏi về tóc mái của mình nữa mà! Các bạn không thích nó sao? Nó đáng yêu thế cơ mà!”.

Câu nói này đã được một anh chàng produce Thái Lan phối lại thành một đoạn nhạc đáng yêu và trở nên viral trên TikTok.

Knowing Brother và hai lần viral “đậm đà bản sắc dân tộc”

Nhắc đến vũ đạo viral của Lisa, BLINK không thể không nhắc đến vũ đạo “hái sao”, “vẫy taxi” và “con cua” của nữ idol khi tham gia hai tập của chương trình Knowing Brother.

Quên đi hình tượng Lisa thần thái ngút ngàn, lạnh lùng trên sâu khấu, Lisa khi tham gia các gameshow cho người hâm mộ thấy một khía cạnh mới lạ trong cách thể hiện vũ đạo của chính mình: “Mặn mà” nhưng không kém phần đáng yêu.

Vũ đạo “hái sao” và “vẫy taxi” nổi tiếng ở Thái Lan được Lisa tái hiện trên sóng truyền hình khiến khán giả được phen cười “vỡ bụng” vào năm 2017. Đến năm 2020, vũ đạo “con cua” được Lisa nhảy trên nền nhạc Thái cũng tiếp tục viral. Vô số các phiên bản cover động tác của Lisa được đăng tải trên TikTok.

Lột xác với Swalla

Năm 2019, Lisa lột xác về hình ảnh trong sân khấu nhảy solo ca khúc Swalla. Trái với những vũ đạo mạnh mẽ, cá tính trước đó, Lisa khiến fan “nghẹt thở” với vũ đạo nóng bỏng.

Không chỉ bởi độ khó cao trong vũ đạo của Swalla, BLINK được phen nháo nhào trước phần thể hiện quyến rũ, táo bạo của Lisa. Sân khấu Swalla của Lisa được vô số cư dân mạng cover. Động tác đánh hông trong sân khấu này cũng trở thành huyền thoại, làm nên thương hiệu của Lisa.

Bữa tiệc vũ đạo trong LILI’s FILM

Sở hữu thân hình mảnh mai với đôi chân dài "siêu thực" là một lợi thế khiến các động tác của Lisa khi nhảy trở nên hút mắt hơn. Khả năng vũ đạo biến hóa đa dạng của Lisa được thể hiện rõ trong 4 video dance của series LILI’s FILM, được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân của cô.

Vũ đạo của Lisa trên nền nhạc Mushroom Chocolate khiến người xem “choáng ngợp” trước thần thái quyến rũ của cô nàng.

Trong khi đó, LILI's FILM [The Movie] - video dance mới nhất của Lisa gây sốt toàn cầu khi vừa được đăng tải. Đây cũng là video được đầu tư công phu, dàn dựng hấp dẫn không kém một bộ phim điện ảnh. Từ thần thái đến vũ đạo linh hoạt, thanh thoát của Lisa đều vô cùng mãn nhãn.

5 năm đồng hành cùng các thành viên BLACKPINK và sắp tới, Lisa sẽ chính thức debut solo. "Búp bê sống" của BLACKPINK liệu có tạo nên đột phá mới, thêm khoảnh khắc viral trong tương lai?