Thảm đỏ Baeksang 2026: Màn đụng hàng hiếm có giữa hai mỹ nhân Suzy - Yoon A

HHTO - Thảm đỏ Baeksang 2026 có những sự trùng hợp thú vị. Hai "điện hạ" hot nhất màn ảnh Hàn Quốc năm qua như "mặc đồ đôi", hai mỹ nhân tường thành Suzy - Yoona diện cùng mẫu váy.

Ngày 8/5, lễ trao giải Baeksang 2026 (Baeksang lần thứ 62) chính thức diễn ra với cuộc đổ bộ của dàn diễn viên đình đám. Như thường lệ, tông trắng - đen vẫn là sắc màu được sao Hàn ưu ái. Jeon Mido, Son Ye Jin, Chae Won Been thanh lịch trong chiếc đầm trắng. Shin Eun Soo xinh yêu như công chúa với bộ váy đính đá và tóc xoăn lơi buông tự nhiên.

Tấm lưng nuột nà của "mẹ một con" Son Ye Jin khiến dân tình "trông mòn con mắt".
Hyun Bin cũng có mặt ở thảm đỏ với nguyên bộ suit đen lịch lãm. Liệu anh và bà xã có thắng đậm như từng làm được ở Rồng Xanh 2025?
Kim Go Eun, Park Bo Young, Shin Se Kyung cũng mỗi người một vẻ trong sắc trắng trên thảm đỏ.
Nổi bần bật giữa dàn diễn viên là Moon Ga Young trong chiếc đầm xẻ sâu. Nếu trên phim gần như "kín cổng cao tường" thì Ga Young phiên bản đi sự kiện là mỹ nhân quyến rũ với những bộ đồ táo bạo. So với ảnh, loạt video cắt đoạn cô bước xuống từ xe ô tô, di chuyển về trung tâm khu check-in gây sốt hơn, được khen rầm rộ với mỗi cú hất váy bước đi là bùng khí chất cuốn hút.

Sự trùng hợp hiếm có về trang phục ở Baeksang 2026 của Suzy và Yoona.

Yoona, Suzy đều có xuất thân là thần tượng từ 2 công ty lớn, là biểu tượng nhan sắc, "cây visual" trong SNSD, MissA và đều khẳng định vị trí vững chắc sau khi lấn sân qua diễn xuất. ​Bất ngờ hơn là nay stylist của 2 bên lại cùng suy nghĩ khi chọn cho nghệ sĩ mẫu đầm của Alex Perry.

Suzy, Yoona "đụng hàng" nhưng khác màu, mỗi người một vẻ. Suzy thả tóc về một bên, dùng trang sức bản to làm điểm nhấn, vừa thanh lịch vừa ngọt ngào như "em ghệ tone hồng". "Ngự trù của bạo chúa" Yoona khoe trọn bờ vai thanh mảnh và đường nét thanh thoát trên gương mặt nhờ kiểu tóc búi gọn, đẹp yêu kiều tựa thiên nga.

Hội "chị đẹp" nối "em xinh" có Seol In Ah cá tính bảnh bao, Park Ji Hyun "dịu kha" và Shin Hye Sun lấp lánh, rạng ngời trong đầm ôm màu đen.
Thảm đỏ Baeksang còn đón 2 "chôn ha" gây sốt truyền hình và điện ảnh năm qua của Hàn Quốc - Park Ji Hoon và Lee Chae Min. Cả hai cùng diện suit đen - sơ mi trắng, phối cùng nơ bướm đeo cổ. "Bạo chúa Lee Heon" Chae Min trông khác lạ khi để mullet. Park Ji Hoon không chỉ "bắn tim", vẫy chào như đồng nghiệp mà còn mang động tác "chố chang" thương hiệu lên thảm đỏ.

"Sì-tai" của bộ đôi "điện hạ" cũng là lựa chọn của nhiều diễn viên nam khác tại Baeksang 2026 như Park Bo Gum, Hong Kyung, Ji Sung... hay nói đúng hơn là phong cách quen thuộc của sao nam trong mọi lễ trao giải ở Hàn Quốc. Ahn Hyo Seop, Lee Jun Ho đẹp tựa hoàng tử, vừa mang cảm giác quyến rũ khi "buông lơi" cúc cổ.

