Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

HIEUTHUHAI nghỉ lễ vẫn bận bán album ngoài phố, "hữu duyên" gặp fan tại các điểm check-in

Lan Anh

HHTO - Mùa lễ vừa qua, HIEUTHUHAI gây sốt khi xách album đi du lịch, “hữu duyên” gặp fan và bán trực tiếp, tạo nên loạt khoảnh khắc viral khắp mạng xã hội.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, HIEUTHUHAI khiến mạng xã hội “phải nói chuyện về nhiều” với cách quảng bá album mới không ai ngờ tới. Thay vì chạy show hay tận hưởng chuyến đi nghỉ dưỡng như nhiều nghệ sĩ khác, nam rapper lại chọn “xách album đi du lịch” khi liên tục check-in tại các tọa độ du lịch nổi bật như Nha Trang, Đà Lạt…, đăng lời hẹn gặp fan "hữu duyên” và trực tiếp mang album Mắt Nhắm Mắt Mở cùng merchandise để… bán ngay trên đường phố.

688891835-1388657769961848-7806665480140719810-n.jpg
thiet-ke-chua-co-ten-2026-05-04t013854202.png
HIEUTHUHAI mang album Mắt Nhắm Mắt Mở﻿ đi du lịch, tiện thể “chốt đơn” cùng fan.

Trong những video được chia sẻ, HIEUTHUHAI xuất hiện với trang phục giản dị, thoải mái giao lưu và ký tặng cho người hâm mộ tại các địa điểm mình ghé qua. Không chỉ đơn thuần bán album, chủ nhân Exit Sign còn liên tục tạo ra những tương tác đáng yêu, pha chút “mảng miếng” khi trò chuyện cùng fan, thậm chí có lúc “thuyết phục mua hàng” duyên dáng không khác gì "các dì các mẹ đi chợ”.

Nguồn: @hliphamiee (Threads)
Nhiều khán giả tỏ ra thích thú trước hình ảnh một “sao hạng A” nhưng sẵn sàng đứng giữa phố trò chuyện và trực tiếp bán album cho fan. Nguồn: @_myx.duynn_ (Threads)

Sau Nha Trang, nam rapper tiếp tục “đổ bộ” Đà Lạt, biến việc quảng bá thành một hành trình xuyên các địa điểm du lịch dịp lễ. Cách làm này được fan ví von hài hước như "một công đôi việc”: Vừa đi du lịch chữa lành, vừa “chữa ví” bằng việc bán album.

Không chỉ Nha Trang, mà Đà Lạt cũng trở thành một điểm hẹn mà Người Im Lặng ghé qua. Nguồn: @julepe.sheen (TikTok)

Không chỉ tạo nên những khoảnh khắc viral trong mùa lễ và lan tỏa album đến đông đảo khán giả, HIEUTHUHAI còn nhận được nhiều lời khen khi đặt trong tổng thể chiến dịch Mắt Nhắm Mắt Mở. Việc xuống phố bán album giúp fan không chỉ dừng lại ở việc nghe nhạc, mà còn có cơ hội gặp trực tiếp thần tượng, mua sản phẩm tận tay và trở thành một phần trong câu chuyện mà nghệ sĩ tạo ra.

Chính điều này giúp nội dung được lan truyền tự nhiên và khiến khán giả tiếp cận album của nam rapper một cách dễ chịu, không bị "thương mại hóa". Hơn hết, so với tất cả những giá trị vật chất, dấu ấn tinh thần mới là điều đọng lại sâu đậm nhất. Việc mua album không chỉ dừng ở một giao dịch, mà còn là cơ hội để fan được gặp gỡ, tương tác và tạo nên những kỷ niệm trực tiếp với thần tượng.

Một trong những lý do khiến chiến dịch này tạo hiệu ứng tốt nằm ở việc đánh trúng tâm lý khán giả trẻ. Gen Z hiện nay không còn quá bị thu hút bởi những hình ảnh “xa vời”, mà lại ưu tiên sự chân thực và cảm giác kết nối. Cách HIEUTHUHAI xuất hiện giữa phố, không kịch bản, không khoảng cách, tạo ra cảm giác “idol cũng như mình”.

Không chỉ mang âm nhạc đến gần hơn với khán giả, mà chính hình ảnh của HIEUTHUHAI cũng trở nên gần hơn.

Trước đó, HIEUTHUHAI đã liên tục tạo độ phủ với loạt hoạt động thú vị và mang đậm màu sắc cá nhân. Nam rapper từng livestream dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ, biến những khoảnh khắc đời thường thành nội dung thu hút sự chú ý. Song song đó là các “màn đánh úp” teaser được tung ra bất ngờ, liên tục gợi tò mò trước khi chính thức phát hành.

676863722-1438431874750706-7574150710131819524-n.jpg
Hiện tại, Mắt Nhắm Mắt Mở cũng đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả, góp phần củng cố sức hút của HIEUTHUHAI trên các nền tảng nhạc số lẫn mạng xã hội.
qc.jpg
Lan Anh
#HIEUTHUHAI #bán album #du lịch #fan gặp gỡ #Mắt Nhắm Mắt Mở #viral #sao Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục