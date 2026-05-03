Bác sĩ An của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Nam thần trăm tỷ "cân" mọi kiểu vai

HHTO - Quốc Huy chinh phục khán giả bằng vai bác sĩ An đầy hài hước trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, thể hiện khả năng "cân" mọi kiểu vai từ hành động đến hài hước.

Bên cạnh "couple Coconut" Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng, nam diễn viên Quốc Huy cũng là cái tên được lợi từ cơn sốt Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Chưa kể, màn thể hiện của anh lần này còn khiến khán giả bất ngờ bởi một hình tượng hài hước, đào hoa và không kém phần "lầy lội" chưa từng thấy.

Dù Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã khép lại, nhưng những trích đoạn của Quốc Huy trong phim vẫn đang được bàn tán. Trong phim, anh vào vai Đức An, một bác sĩ điển trai nhưng lại sở hữu tính cách vô cùng thú vị.

Khác với vẻ nghiêm nghị thường thấy trong các vai diễn trước đó, Đức An là một người bạn thân thiết của nam chính Triệu Phú trong những kế hoạch "dở khóc dở cười" để đối phó với sự sắp đặt của gia đình. Đồng thời, anh cũng nhiều lần ủng hộ đồng nghiệp Thanh Tâm để cô mạnh dạn đến bên Phú hơn.

Phân đoạn tương tác hài hước giữa Quốc Huy và Tam Triều Dâng trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Nguồn: @melodydangiu29

Đặc biệt hơn, tuyến câu chuyện của Đức An càng thêm phần kịch tính khi anh vướng vào mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" với Phương Khánh. Những màn tung hứng nhịp nhàng giữa chàng bác sĩ và cô nàng cá tính tạo nên sức hút đặc biệt, giúp Quốc Huy khẳng định khả năng "cân" mọi loại vai chứ không chỉ dạng hành động ngầu hay lãng tử. Khán giả đồng loạt dành lời khen ngợi khi nam diễn viên giữ tiếu tấu đỉnh, biến các tình huống tưởng chừng "sượng trân" trở nên tự nhiên và duyên dáng.

Quốc Huy thực chất đã là cái tên gây chú ý với khán giả từ 2 thập kỷ trước, bắt đầu từ vai Hoàng "lãng tử" trong Ngũ Quái Sài Gòn khi anh vẫn còn học năm nhất trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Sau đó, anh tiếp tục thử sức với diễn xuất qua hàng loạt dự án đình đám như Ván Cờ Tình Yêu, Tiếng Sét Trong Mưa, Vua Bánh Mì, Nghiệp Sinh Tử… Ngoài diễn xuất ngày càng chín muồi, anh còn được yêu thích bởi ngoại hình nam tính, điển trai, còn được mến gọi là "Jang Dong Gun bản Việt" vì nhiều điểm tương đồng với tài tử xứ Hàn.

Đến năm 2023, Quốc Huy gây sốt trên màn ảnh rộng khi đóng vai Thám tử Kiên trong Người Vợ Cuối Cùng. Doanh thu trăm tỷ của phim và vô số lời khen dành cho anh đã thúc đẩy Victor Vũ thực hiện phim riêng cho nhân vật này vào năm 2025, với dự án Thám Tử Không Đầu. Bộ phim bùng nổ khi chiếu dịp lễ 30/4 - 1/5 và đạt doanh thu hơn 248 tỷ đồng, giúp Quốc Huy "bỏ túi" vai chính trăm tỷ đầu tiên.

Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu cũng đánh dấu mối nhân duyên của Quốc Huy và Võ Điền Gia Huy. Trong dự án này, Võ Điền Gia Huy thủ vai Định - chàng thám tử trẻ đi theo phụ tá cho Kiên. Đồng hành trong vài cảnh phim, hai anh em nhanh chóng thân thiết và có những kỷ niệm hậu trường thú vị. Từ đó, cả hai tiếp tục tái hợp trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và gây ấn tượng mạnh mẽ.