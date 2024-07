Tròn một năm Taylor Swift và Travis Kelce hẹn hò, chừng nào sẽ làm đám cưới?

HHT - Sau một năm bên nhau, Taylor Swift và Travis Kelce đã trở thành một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí. Người hâm mộ không ngừng trông ngóng ngày Taylor Swift được nam cầu thủ cầu hôn ngay trên sân khấu "Love Story".

Travis Kelce lần đầu tham dự The Eras Tour

Vào thời điểm tháng 7 năm 2023, Taylor Swift đang tổ chức chuyến lưu diễn The Eras Tour tại Kansas, Mỹ. Đây chính là đêm diễn đầu tiên của The Eras Tour mà Travis Kelce tham dự. Sự xuất hiện của nam cầu thủ nổi tiếng làm dấy lên những tin đồn xoay quanh cặp đôi. Thời điểm này, Travis vẫn giữ thái độ im lặng và chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với tài năng của Taylor Swift.

Màn xuất hiện đầy chấn động

Sau lần Travis Kelce tham dự The Eras Tour vào tháng 7, Taylor Swift đã “đáp lễ" bằng việc tham dự một trận đấu bóng của Travis Kelce vào tháng 9. Giọng ca Cruel Summer không ngần ngại ủng hộ nhiệt tình mỗi khi Travis ghi bàn. Đặc biệt, Taylor còn được xếp chỗ ngồi gần mẹ của Travis ngay trên khán đài.

Cả hai về sau đã cùng nhau rời đi trong một chiếc xe mui trần, hình ảnh này đã từng gây chấn động trong cộng đồng Swifties thế giới. Tuy xuất hiện cùng nhau, cặp đôi vẫn không đưa ra những thông báo chính thức về chuyện tình cảm.

Nụ hôn công khai đầu tiên

Không chỉ cổ vũ cho “bạn trai tin đồn", Taylor Swift còn rất thân thiết với những bạn bè và người thân của Travis Kelce. Trong một tấm hình cùng bạn bè của Travis, người hâm mộ "phát cuồng" khi thấy cử chỉ công khai của nữ ca sĩ dành cho bạn trai. Đây được xem là bước tiến mới của cặp đôi trong việc công khai chuyện tình cảm, khi trước đó cả hai chỉ đơn thuần nắm tay nhau dạo phố.

Thay lời bài hát vì “người ấy"

Taylor Swift luôn biết khiến người hâm mộ “đỏ mặt" với cách cô thể hiện tình cảm với người thương. Trong chuyến lưu diễn The Eras Tour tại Argentina, Taylor Swift đã chủ động thay đổi lời bài hát Karma để nhắc đến bạn trai Travis Kelce. Cụ thể, lời bài hát của Karma đã được thay đổi như sau:

“Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me” (tạm dịch: Nghiệp chướng là chàng trai trong đội Chiefs, người sẽ về nhà bên tôi). Đội bóng bầu dục mà Travis Kelce tham gia thi đấu có tên là Kansas City Chiefs.

Cái ôm mừng chiến thắng

Vào ngày 28/1/2024, đội bóng Kansas City Chiefs của Travis Kelce đã thành công ghi danh vào trận Chung kết Super Bowl 2 năm liên tiếp. Taylor Swift đã không kìm được cảm xúc và chạy xuống sân để ăn mừng với bạn trai. Cặp đôi đã trao nhau những cử chỉ thân mật, Taylor Swift cũng không ngần ngại nói “I Love You" với Travis trước các phóng viên.

Travis Kelce trở thành vũ công phụ họa tại The Eras Tour

Taylor Swift và Travis Kelce đã khiến khán giả tại sân vận động Wembley của London, Anh Quốc vỡ òa khi cùng xuất hiện trên sân khấu The Eras Tour. Cụ thể, Travis đã vào vai một vũ công phụ hoạ cho Taylor trong màn trình diễn I Can Do It With a Broken Heart. Loạt khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi trên sân khấu nhanh chóng được đăng tải khắp các trang mạng xã hội.