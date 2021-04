Từ việc KRI Nanggala-402 mất tích, nhìn lại những tai nạn tàu ngầm đáng sợ trên thế giới

HHT - Thủy thủ đoàn trên những con tàu lênh đênh ngoài biển đã phải chịu nhiều hiểm nguy rồi, nhưng thủy thủ đoàn trên tàu ngầm còn có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn nữa. KRI Nanggala-402 không phải là con tàu ngầm đầu tiên gặp nạn. Trước nó, đã có những vụ tai nạn tàu ngầm khác, cũng rất đau lòng.

Cuối tháng trước, tàu Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez (Ai Cập). Giữa tháng này, tàu Seacor Power của Mỹ bị lật do gió bão ở Vịnh Mexico, khiến 13 người thiệt mạng và mất tích (những người mất tích có khả năng lớn là cũng không thể sống sót). Và giờ đây, tàu ngầm KRI Nanggala-402 của Indonesia, chở theo 53 người, cũng mất tích. Thật ngẫu nhiên khi những vụ tai nạn liên quan đến các con tàu cứ liên tiếp xảy ra.

Trước KRI Nanggala-402, cũng đã có những vụ tai nạn tàu ngầm lớn trên khắp thế giới trong 2 thập kỷ trở lại đây:

Hỏa hoạn trên tàu Losharik

Tháng 7/2019, một vụ cháy đã xảy ra ở khoang chứa ắc-quy của tàu ngầm Losharik của Nga, chạy bằng năng lượng hạt nhân, chuyên nghiên cứu vùng nước sâu. Vụ tai nạn này đã khiến 14 người trong thủy thủ đoàn thiệt mạng. Lúc ấy, tàu đang tiến hành đo đạc đáy biển. 5 người may mắn sống sót, theo các báo cáo ghi lại, còn con tàu đã được thu hồi và sửa chữa.

Tàu ARA San Juan mất tích

Tháng 11/2017, con tàu ngầm của Argentina đã biến mất ở vùng Vịnh San Jorge. Sau nhiều tuần tìm kiếm, người ta tuyên bố con tàu này mất tích, cùng với 44 người trong tàu. Phải đến tận năm sau, những gì còn lại của con tàu mới được tìm thấy, cách thành phố cảng Comodoro Rivadavia 460km về phía Đông Nam.

Những vụ nổ trên tàu Sindhurakshak

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên Tàu ngầm Hải quân Ấn Độ (INS) tên là Sindhurakshak, chở theo đầu đạn, ngư lôi và tên lửa. Vụ hỏa hoạn thì được dập tắt, nhưng nó gây ra một loạt vụ nổ, khiến tàu bị chìm và 18 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Tình huống khẩn cấp của AS-28

Vào tháng 8/2005, một con tàu cứu hộ của Nga là tàu ngầm Priz AS-28 cùng thủy thủ đoàn gồm 7 người đã bị mắc kẹt ở độ sâu 190 mét dưới biển. Lý do là vì các chân vịt của nó bị mắc vào các đường cáp dưới nước. Đội ngũ thủy thủ bị kẹt trong con tàu ngầm lạnh băng và tăm tối, với nguồn oxy cạn dần. May là sau 3 ngày, con tàu cuối cùng cũng được giải thoát và thủy thủ đoàn được cứu khi một tàu ngầm cứu hộ của Anh đã cắt các dây cáp chằng chịt ra.

Vụ va chạm của USS San Francisco

Vào tháng 1/2005, trên hành trình tới Úc, tàu ngầm USS San Francisco của Mỹ đã đâm thẳng vào một ngọn núi dưới biển, cách đảo Guam khoảng 560km, khi đang đi ở tốc độ cao. 98 thủy thủ bị thương, trong đó có một người thiệt mạng. Vụ va chạm nghiêm trọng đến mức tàu ngầm này suýt nữa thì chìm.

Thục Hân