Từ vụ Louis Phạm, cần làm gì để không bị lộ dữ liệu trong điện thoại khi mang sửa?

HHTO - Sự việc TikToker Louis Phạm cho biết những dữ liệu riêng tư nhiều năm trước bất ngờ bị phát tán đã làm dấy lên lo ngại về an toàn thông tin cá nhân trên smartphone. Đây cũng là lời nhắc nhở người dùng cần chủ động bảo vệ dữ liệu, đặc biệt trước khi mang điện thoại đi sửa chữa hoặc chuyển nhượng cho người khác.

Trong buổi livestream tối 11/7, Louis Phạm cho biết cô là nạn nhân khi những khoảnh khắc riêng tư từ nhiều năm trước bất ngờ bị phát tán trên mạng xã hội. Nữ TikToker đặt nghi vấn tài khoản iCloud có thể đã bị xâm nhập hoặc dữ liệu bị lấy từ những thiết bị cũ từng đăng nhập cùng tài khoản.

Louis Phạm (tên thật là Phạm Như Phương, sinh năm 2003) là cựu vận động viên Đội tuyển Thể dục dụng cụ Quốc gia Việt Nam. Sau khi giải nghệ ở tuổi 20, cô trở thành một nhà sáng tạo nội dung, KOL/KOC nổi tiếng trên mạng xã hội và là gương mặt gây chú ý tại chương trình The Face Vietnam 2026.

Dù chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân, vụ việc cho thấy dữ liệu cá nhân trên smartphone có thể đối mặt với nhiều rủi ro nếu tài khoản đám mây (iCloud) bị xâm nhập hoặc thiết bị từng sử dụng không được quản lý chặt chẽ.

Louis Phạm livestream chia sẻ về sự cố lộ thông tin riêng tư tối 11/7.

Trên thực tế, một trong những thời điểm người dùng dễ để lộ dữ liệu nhất lại chính là khi mang điện thoại đi sửa chữa.

Smartphone hiện nay không chỉ lưu trữ ảnh và video mà còn chứa tin nhắn, tài liệu công việc, tài khoản ngân hàng, ví điện tử, email, mạng xã hội cùng nhiều thông tin cá nhân khác. Nếu thiết bị được bàn giao cho người khác khi vẫn đang đăng nhập đầy đủ vào các tài khoản, nguy cơ dữ liệu bị truy cập trái phép sẽ tăng lên, đặc biệt nếu gặp cơ sở sửa chữa không uy tín.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, việc đầu tiên người dùng nên thực hiện trước khi mang điện thoại đi sửa là sao lưu toàn bộ dữ liệu lên dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc máy tính cá nhân. Điều này vừa giúp tránh mất dữ liệu nếu thiết bị phải khôi phục cài đặt, vừa tạo điều kiện để xóa sạch thông tin trên máy khi cần thiết.

Nếu lỗi của thiết bị không liên quan đến dữ liệu bên trong, người dùng nên khôi phục cài đặt gốc (factory reset) trước khi giao máy cho kỹ thuật viên. Đây được xem là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ ảnh, video, tài liệu và các thông tin cá nhân.

Trong trường hợp không thể xóa dữ liệu vì kỹ thuật viên cần giữ nguyên hiện trạng để kiểm tra lỗi, người dùng nên chủ động đăng xuất khỏi các tài khoản quan trọng như Apple ID hoặc Google (nếu điều kiện sửa chữa cho phép), đồng thời đăng xuất khỏi các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, mạng xã hội, email và những dịch vụ chứa dữ liệu nhạy cảm.

Một sai lầm phổ biến là người dùng cung cấp luôn mật khẩu Apple ID hoặc Google Account cho cửa hàng sửa chữa. Thực tế, đây là tài khoản quản lý toàn bộ hệ sinh thái của người dùng, bao gồm dữ liệu được đồng bộ trên iCloud hoặc Google Drive. Nếu không thật sự cần thiết, chủ thiết bị không nên chia sẻ thông tin này. Trong trường hợp bắt buộc phải xác thực, người dùng nên tự nhập mật khẩu trực tiếp trên thiết bị thay vì đọc hoặc ghi lại cho người khác.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Đối với người dùng iPhone, sau khi nhận lại máy, nên kiểm tra danh sách các thiết bị đang đăng nhập vào Apple ID trong phần cài đặt để bảo đảm không xuất hiện thiết bị lạ. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần đổi mật khẩu Apple ID ngay lập tức và rà soát lại toàn bộ các thiết bị được liên kết.

Người dùng Android cũng nên truy cập trang quản lý tài khoản Google để xem lịch sử đăng nhập, danh sách thiết bị đã truy cập và đăng xuất khỏi những thiết bị không còn sử dụng.

Bên cạnh đó, xác thực hai yếu tố (2FA) nên được kích hoạt cho Apple ID, Google, Facebook, Zalo và các dịch vụ quan trọng khác. Lớp bảo mật bổ sung này giúp giảm đáng kể nguy cơ tài khoản bị chiếm quyền ngay cả khi mật khẩu bị lộ.

Một lưu ý khác thường bị bỏ qua là việc xóa các thiết bị cũ khỏi tài khoản đám mây sau khi bán, cho hoặc đổi điện thoại. Nhiều người đã không còn sử dụng thiết bị nhưng vẫn để máy cũ xuất hiện trong danh sách thiết bị đáng tin cậy, vô tình tạo thêm nguy cơ nếu thiết bị rơi vào tay người khác.

Nếu phải gửi điện thoại sửa trong thời gian dài, người dùng cũng nên cân nhắc tháo SIM để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng nhận mã OTP hoặc thực hiện các thao tác xác minh tài khoản.

Cuối cùng, việc lựa chọn trung tâm bảo hành chính hãng hoặc cửa hàng sửa chữa có uy tín vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Những đơn vị chuyên nghiệp thường có quy trình tiếp nhận minh bạch, chính sách bảo mật dữ liệu khách hàng và hạn chế tối đa việc truy cập vào thông tin cá nhân nếu không phục vụ trực tiếp cho quá trình sửa chữa.