Tuyết Đồng Tử (Vân Chi Vũ): Tiểu soái ca giống La Vân Hi, netizen chỉ muốn "bắt về nuôi"

HHT - Hòa vào cơn sốt của "Vân Chi Vũ", sao nhí đảm nhận vai Tuyết Đồng Tử cũng trở thành cái tên gây chú ý. Gương mặt điển trai của cậu bé được nhận xét có phần giống nam diễn viên La Vân Hi. Trùng hợp, sao nhí này cũng là người đóng phiên bản thu nhỏ của La Vân Hi.

Tuyết Đồng Tử xuất hiện từ tập 9 của Vân Chi Vũ, ngay lập tức khiến cư dân mạng "phát cuồng". Vẻ ngoài chỉ là một đứa trẻ, nhưng tính cách lại âm trầm như trải qua rất nhiều biến cố. Thực chất, Tuyết Đồng Tử cũng chính là Tuyết công tử, chủ của Tuyết cung. Lâm Tử Diệp đánh gục trái tim khán giả nhờ gương mặt điển trai cùng khả năng nhập vai tốt, "nhả thoại chất", động tác võ thuật cũng dứt khoát, đẹp mắt.

Vốn dĩ, Tuyết Đồng Tử có tạo hình tóc mái trái tim như poster đầu tiên được công bố và ảnh hậu trường. Nhưng khi phim lên sóng, đoàn phim đã làm hậu kỳ biến thành mái bằng. Nguyên nhân được cho là để tránh tranh cãi liên quan đến việc sử dụng nhiều yếu tố Nhật Bản trong phim cổ trang Trung Quốc. Vì Tuyết Đồng Tử vốn là một nhân vật xuất hiện trong truyện cổ tích Nhật.

Lâm Tử Diệp sinh năm 2011. Cậu bạn gia nhập làng giải trí từ năm 4 - 5 tuổi với vai trò diễn viên và người mẫu nhí. Dù chỉ mới 12 tuổi, gia tài phim ảnh của Lâm Tử Diệp lại khá đồ sộ từ điện ảnh tới truyền hình. Không chờ tới Vân Chi Vũ, Lâm Tử Diệp đã là tiểu soái ca được yêu mến từ nhiều tác phẩm trước như Sở Cửu Dụ trong Quân Cửu Linh, Lâm Tĩnh trong Bạn Đời Hoàn Mỹ hay Bùi Chi lúc nhỏ trong Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài...

Nhiều cư dân mạng nhận xét Lâm Tử Diệp có gương mặt hao hao của La Vân Hi, đặc biệt là đôi mắt. Trong Hạo Y Hành, Lâm Tử Diệp đảm nhận vai Hạ Tư Nghịch, thân phận khi thu nhỏ của Sở Vãn Ninh - nhân vật do La Vân Hi thủ vai.

Với tình hình siết chặt thể loại phim đam mỹ như hiện tại tại giới giải trí Trung Quốc, Hạo Y Hành đang rơi vào cảnh "đắp chiếu" vô thời hạn. Khán giả khó có thể nhìn thấy tạo hình chỉn chu của Lâm Tử Diệp trong bộ phim này.

Weibo của Lâm Tử Diệp hiện có hơn 550.000 người theo dõi, tài khoản Douyin là hơn 6,4 triệu lượt theo dõi. Loạt ảnh đời thường hay "lên đồ" quảng cáo của cậu đều thu về ngàn like nhờ sắc vóc cùng trình "bắn ảnh" đáng nể ở tuổi 12. Lâm Tử Diệp có thể "cân đẹp" nhiều phong cách: Năng động, phóng khoáng hay đáng yêu, lịch lãm, phá cách đều có đủ.

Từng bước chinh phục khán giả, duy trì định hướng hiện tại, Lâm Tử Diệp được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ nam thần sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ trong tương lai.