Vui tươi và sắc sảo chuẩn Gen Z, “Do Revenge” xứng đáng là phim teen hay nhất năm 2022

HHT - Phim teen hay của thập niên 90 có “Clueless”, thập niên 2000 có “Mean Girls”, và bây giờ chúng ta có “Do Revenge”. Bộ phim vừa lên sóng Netflix gần đây nhanh chóng thu hút bởi phần nhìn và nội dung đậm tinh thần Gen Z.

Bộ phim tuổi teen vừa lên sóng Netflix gần đây - Do Revenge (Cam Kết Trả Thù) gợi nhớ đến nhiều bộ phim teen nổi tiếng từ trước tới nay như Heathers, Clueless, Mean Girls… Nhưng đồng thời Do Revenge cũng đậm màu sắc và tinh thần Gen Z, thú vị và sâu sắc, trở thành phim teen nổi bật không chỉ của năm 2022 mà còn của cả thập niên này.

Do Revenge bắt đầu bằng một cú ngã ngựa đau điếng của Drea (Camila Mendes), nữ sinh từng đứng đầu tại trường Rosehill. Cô thuộc nhóm học sinh ưu tú trong trường, có hội bạn gái đình đám, có bạn trai Max (Austin Abrams) vừa đẹp trai lại giàu có và nổi tiếng.

Drea đang có tất cả, nhưng chỉ một cái chớp mắt cô mất tất cả, khi clip “riêng tư” cô gửi cho Max phát tán khắp nơi. Drea vô cùng tức giận bởi cô biết người gây ra chuyện đó chẳng phải ai khác chính là Max, nhưng khi cô bị cả trường tẩy chay thì Max lại chẳng bị sứt mẻ tí gì.

Giữa lúc đó, Drea gặp Eleanor (Maya Hawke), một cô nàng kỳ quặc vừa chuyển đến Rosehill. Đến trường mới, Eleanor phải vật vã đối mặt với những ký ức đau khổ về crush đầu tiên của cô - người mà cô tiết lộ cũng đang học ở Rosehill. Ở ngôi trường trước, crush đã rêu rao giới tính của Eleanor trước toàn trường và khiến tất cả cười nhạo cô.

Drea và Eleanor, hai cô nàng khác biệt cả về phong cách lẫn tính cách, nhưng có chung “mối thù” với người yêu cũ. Thế là cả hai cô nàng nảy ra một kế hoạch điên rồ, đó là người này sẽ giúp người khác trả thù.

Drea sẽ giúp Eleanor trả thù Carissa - mối tình đầu đã khiến Eleanor tan nát. Còn Eleanor sẽ thâm nhập vào hội thượng lưu của trường Rosehill mà hạ gục Max - gã bạn trai cũ đẹp trai nhưng đạo đức giả, rỗng tuếch của Drea.

Kế hoạch này hoàn hảo ở chỗ “nạn nhân” sẽ không thể đề phòng, cũng khó tìm ra được thủ phạm, bởi không ai tìm ra được liên kết nào giữa hai cô nàng này và các sự vụ báo thù.

Có bối cảnh và những tình tiết gợi nhắc đến một số bộ phim teen nổi tiếng khác, như các cô nàng nổi tiếng trong trường đối đầu với những cô nàng kém nổi tiếng hơn, hay một cô vịt bỗng hóa thiên nga và thay đổi cuộc đời… Nhưng Do Revenge mới mẻ bởi những cú biến chuyển thông minh.

Câu chuyện khéo léo, sắc sảo cài cắm các vấn đề thời đại và đặt một cú twist lồng trong một đoạn cao trào, khiến khán giả phải bất ngờ. Như người ta vẫn thường nói, giữ cho bạn bè ở gần và giữ cho kẻ thù còn gần hơn nữa, Do Revenge khẳng định lại “chân lý” này.

Không quá đào sâu tâm lý nhưng Do Revenge không hề nhạt nhẽo, vẫn truyền tải được những thông điệp về nữ quyền, về LGBTQ+, về tình bạn và tình yêu một cách thú vị mà sâu sắc. Do Revenge cũng đề cập đến một chủ đề nhạy cảm, đã quá quen nhưng không bao giờ cũ, đó là quay clip “riêng tư” và bị phát tán.

Bộ phim cũng điểm thêm một số yếu tố mang tính “thời đại” như ảnh hưởng của mạng xã hội lên đời sống của teen, hay việc teen đọc bài Tarot để ra quyết định… Những chi tiết nhỏ này giúp bộ phim này thêm gần gũi với đời sống teen ngày nay.

Do Revenge có đủ các yếu tố hấp dẫn của các bộ phim teen xưa, nhưng đồng thời cũng mang sắc màu hiện đại. Từ trang phục hợp thời trang đến ngôn ngữ đậm chất Gen Z, bộ phim này là viên ngọc sáng không chỉ của dòng phim teen năm 2022 mà còn của thập niên này. Có thể nói thập niên 80 có Heathers, thập niên 90 có Clueless, thập niên 2000 có Mean Girls, và bây giờ chúng ta có Do Revenge.