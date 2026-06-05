Xu hướng trang điểm da bóng khỏe, nhìn đã thấy nắng hè và gió biển vẫy gọi

Faux Flush

Các cô nàng sành điệu gần như không còn trang điểm kiểu “clean girl” tối giản quen thuộc nữa mà đã chuyển sang “faux flush”, kiểu má ửng đỏ như vừa đi biển về, cùng làn da bóng khỏe rám nắng đầy cuốn hút và thời thượng. Thay vì contour sắc nét hay lớp nền lì hoàn hảo, hãy ưu tiên đôi má đỏ hồng tự nhiên, lan nhẹ qua sống mũi để tạo cảm giác khỏe khoắn và rạng rỡ.

Post-workout skin

Không thể lờ đi sự lên ngôi của “post-workout skin”, đó là hình dung về một làn da như đang nóng bừng lên, như vừa bước ra khỏi phòng tập, hay vừa hoàn thành xong một buổi pilates. Phấn phủ gần như bị thất sủng trong mùa Hè này, nhường chỗ cho nền da bóng ẩm mượt mà và phản sáng tự nhiên, tạo độ căng khỏe. Xu hướng mới ưa chuộng lớp nền không quá lì cũng không quá bóng dầu, mà là vẻ lấp lánh mềm mại như có ánh sáng tỏa ra từ bên trong.

Spiky lashes

Trang điểm mắt mùa Hè 2026 đang đi theo hướng hiện đại và sắc sảo, đẩy trend “spiky lashes” lấy cảm hứng từ gu thẩm mỹ Y2K. Đó là kiểu makeup trau chuốt, kỹ lưỡng mà vẫn đầy ngẫu hứng, nên đừng chỉ chuốt mi thật đều, mà chủ đích gom các cụm mi lại, để tạo hiệu ứng mắt sâu và nổi bật hơn.

Nhìn chung, xu hướng makeup Hè năm nay không còn theo đuổi vẻ đẹp quá chỉn chu, mà cổ vũ các nàng tận hưởng những ngày Hè thật vui nhộn và tự do.