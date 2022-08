10 điểm cho thiết kế hộp bánh Trung Thu năm nay: Phát nhạc du dương, tích hợp cả cờ tướng!

HHT - "The Sandman", một trong những tác phẩm mới rất được kỳ vọng của Netflix mùa Thu này đã chính thức ra mắt, tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi giữa các mọt phim và người hâm mộ nguyên tác.

HHT - Chỉ một nhân vật, chỉ một lời thoại, thế nhưng 5 tập phim ngắn “I Am Groot” vẫn thu hút lạ thường bằng sự đáng yêu của nhóc Groot - một trong 7 thành viên của đội Guardians of the Galaxy.