Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ tập 7: CODY Nam Võ hóa "e cộng", Isaac tùy cơ ứng biến

HHTO - Tập 7 Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ mang đến những khoảnh khắc vui chơi gắn kết tình cảm giữa dàn Anh trai và 7 "đuôi nhỏ". Dẫu vậy, HURRYKNG, CODY Nam Võ, JSOL, Isaac phải đối diện với những tình huống "cười ra nước mắt" khi ru các nhóc tì ngủ.

Tối 6/7, Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ lên sóng tập 7 với thời lượng hơn 1 tiếng rưỡi, ghi lại các hoạt động vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ của dàn nhóc tì. Trong ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ chung sống toàn thời gian, Isaac, CODY Nam Võ, JSOL, HURRYKNG đã cùng nhau hợp sức, tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp cùng các em nhỏ.

Vì thời gian quay hình tập này trùng với sinh nhật của Isaac nên dàn cast cùng ê-kíp đã âm thầm lên kế hoạch tạo bất ngờ cho "anh cả". Sau giờ nghỉ trưa, các bé cùng tập hợp tại phòng vui chơi, chia nhau bơm bóng bay, trang trí bảng chúc mừng dưới sự điều phối, hướng dẫn của HURRYKNG và Gin Tuấn Kiệt.

Cùng lúc đó, ở khu vực bếp, CODY Nam Võ và JSOL đảm nhận nhiệm vụ chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn tạo bất ngờ cho Isaac. Buổi sinh nhật diễn ra trong không gian ấm cúng tràn ngập tiếng cười khiến Isaac hạnh phúc, xúc động. Đây cũng là dịp để các bé kết nối thân thiết hơn cùng các anh, vừa dùng bữa vừa tổ chức văn nghệ.

Sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật, khách mời Gin Tuấn Kiệt﻿ đã nói lời tạm biệt lớp học.

Đến trước giờ đi ngủ, lớp học "Đuôi Nhỏ Say Hi" còn rộn ràng tiếng cười nói khi cùng nảy ra ý tưởng chơi trốn tìm. Độ lanh lợi, lém lỉnh của các bé khi kết hợp cùng các anh lớn đi ẩn nấp hay dò kỹ từng ngóc ngách để tìm người khiến người xem "rung rinh", bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về trò chơi tuổi thơ này.

Trong khi đó, nhiệm vụ quan trọng cuối cùng khép lại trong tập mới nhất của Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ chính là ru các bé ngủ vào buổi tối. Những "chướng ngại vật" lần lượt được đặt ra khiến các Anh Trai linh hoạt "tung tuyệt chiêu" ứng phó.

Nếu như HURRYKNG cùng lúc vỗ về Alex và Tin Tin, "căng não" đối đáp 7749 câu hỏi về chuyện cổ tích với hai bé thì Isaac lại "một mình, một bé, một phòng".

"Anh Ai Dắt" nhẹ nhàng đọc sách tiếng Anh cho Danil nghe. Vì bỏ lỡ bí kíp bố mẹ Danil gửi vào buổi sáng - bật audio Con Sói Và Bảy Con Dê - nên Isaac phải tìm sự trợ giúp từ "bác Google", sau đó chọn tựa sách được cậu bé "đặt hàng". Isaac thích thú khoe thành quả khi đã tùy cơ ứng biến được một mẹo giúp Danil dễ ngủ: Đọc một câu chuyện 10 lần.

Ở "vũ trụ công chúa màu hồng", JSOL mừng vì các bé không nhớ bố mẹ đòi về nhưng lại "muốn hóa điên" vì UYU loay hoay khó ngủ, trong khi bé Ba và bé Tư đã ngoan ngoãn vào vị trí. Tuy vậy, anh vẫn kiên nhẫn thuyết phục cô bé 4 tuổi và dùng đến "bài thuốc dân gian đếm cừu".

Ngược lại, đứng trước cô bé Chloe còn ham chơi, không nghe những lời nhẹ nhàng, CODY Nam Võ đã phải hóa "e cộng", đổi tông giọng răn đe, đổi thái độ "nghỉ chơi". Màn nắm bắt tâm lý nhanh chóng đã giúp CODY "giải bài toán khó". Chỉ sau 3 tiếng đếm, Chloe đã về giường đắp màn, xem truyện và say giấc, trở thành em bé đi ngủ đầu tiên.