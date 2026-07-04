ATVNCG 2026: Anh Tài Đại Nghĩa và hành trình trở thành "Nụi" Nghĩa của Gen Z

HHTO - Tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Anh Tài Đại Nghĩa gây chú ý với động tác trồng chuối ở tập 1 và biệt danh "Nụi". Bên cạnh những màn trình diễn, nam nghệ sĩ còn chủ động hòa nhịp với cách giao tiếp của Gen Z, tương tác dễ thương với khán giả trẻ.

Sau khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 công bố đội hình 34 Anh Tài, NSƯT Đại Nghĩa là một trong những gương mặt được khán giả quan tâm. Nếu trước đây anh gắn với hình ảnh MC, diễn viên sân khấu hay chuỗi kịch Ngày xửa ngày xưa, thì chương trình lần này mang đến cơ hội để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, nhìn thấy một khía cạnh khác của nam nghệ sĩ.

Ảnh: Threads nhân vật.

Không chỉ tham gia các thử thách trình diễn, Đại Nghĩa còn chủ động hòa mình vào nhịp sinh hoạt của chương trình, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau. Chính sự cởi mở ấy đã tạo nên những khoảnh khắc chạm đến cảm xúc của khán giả.

Bộ 3 Anh Tài Lắm Chiêu gồm Đại Nghĩa, Mew Amazing, Huỳnh Lập.

Động tác trồng chuối gây bất ngờ

Trong chương trình Đời nghệ sĩ, Đại Nghĩa chia sẻ, ca hát hay vũ đạo không phải thế mạnh của mình mà là những kỹ năng được rèn luyện trong quá trình làm nghề. Vì vậy, khi nhận lời tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, anh xác định bản thân sẽ phải thích nghi với một sân chơi có nhiều thử thách mới.

Ngay ở tập đầu tiên, Đại Nghĩa được xếp chung nhóm với Mew Amazing và Huỳnh Lập. Tiết mục của bộ ba giành chiến thắng nhờ sự phối hợp ăn ý cùng cách dàn dựng tạo bất ngờ.

"Nụi" Nghĩa tái hiện câu hát "Đi vô đi ra đi vô đi về" trong Tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. - Ảnh: Threads nhân vật.

Điều khiến cả các Anh Tài lẫn khán giả chú ý là việc Đại Nghĩa trực tiếp thực hiện động tác trồng chuối trên sân khấu. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, trở thành một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều sau tập phát sóng đầu tiên.

Theo Đại Nghĩa, áp lực lớn nhất khi tham gia chương trình không chỉ đến từ các phần trình diễn, mà còn là việc hòa nhập với tập thể gồm 34 nghệ sĩ ở nhiều độ tuổi và lĩnh vực khác nhau. Điều đó buộc anh phải thay đổi nhịp làm việc quen thuộc để bắt kịp không khí chung của chương trình.

Động tác trồng chuối khiến dàn Anh Tài K26 bất ngờ. - Ảnh: YeaH1.

Khi "Nụi" Nghĩa bắt sóng Gen Z

Bên cạnh màn trình diễn trên sân khấu, Anh Tài Đại Nghĩa còn được nhiều khán giả nhớ đến qua biệt danh "Nụi". Cách gọi này xuất phát từ quá trình sinh hoạt và luyện tập của các Anh Tài, khi nam nghệ sĩ thường đảm nhận vai trò kết nối, hỗ trợ và cân bằng các thành viên trong nhóm.

Không chỉ được các Anh Tài sử dụng, "Nụi" cũng nhanh chóng trở thành cách nhiều khán giả gọi Đại Nghĩa trên mạng xã hội.

Những bài đăng trên Threads cá nhân của "Cô Kim 2026".

Cùng với biệt danh này, cách Anh Tài Đại Nghĩa tương tác với người hâm mộ cũng nhận được nhiều sự chú ý. Ngay từ khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khởi động, trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên trò chuyện với khán giả bằng những từ lóng, meme hay cách diễn đạt quen thuộc của Gen Z. Những màn tương tác gần gũi này góp phần giúp hình ảnh của "Nụi" đến gần hơn với nhiều khán giả trẻ.

Không ngại điều mới

Sau những tập đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Đại Nghĩa không được khán giả nhắc đến chỉ vì động tác trồng chuối hay biệt danh "Nụi". Điều tạo nên sự chú ý còn nằm ở cách một nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động vẫn sẵn sàng thay đổi để hòa mình vào nhịp sống của một chương trình quy tụ nhiều gương mặt thuộc các thế hệ khác nhau.

Trong Đời Nghệ Sĩ, Đại Nghĩa cũng chia sẻ rằng anh luôn cố gắng giữ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống bằng những khoảng lặng riêng, để có thể bước lên sân khấu với nguồn năng lượng tích cực nhất.

Ảnh: Đời Nghệ Sỹ.

Có lẽ vì vậy, hành trình của Anh Tài Đại Nghĩa tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 không chỉ là câu chuyện về những màn trình diễn. Đó còn là hành trình của một nghệ sĩ sẵn sàng bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc, lắng nghe, học hỏi và tìm cách kết nối với thế hệ khán giả mới mà vẫn giữ được màu sắc rất riêng của mình.