DANAFF IV: Việt Hương thắng giải Nữ chính, Truy tìm Long Diên Hương lập cú đúp

HHTO - Tại Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn viên Việt Hương thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trong khi đó bộ phim "Truy tìm Long Diên Hương" mang về hai giải thưởng quan trọng.

Tối 4/7, tại lễ bế mạc và trao giải DANAFF IV, diễn viên Việt Hương được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho phim Việt Nam dự thi với vai bà Hậu trong Cục vàng của ngoại. Đây là sự ghi nhận cho màn hóa thân giàu cảm xúc của nữ diễn viên trong bộ phim tâm lý gia đình của đạo diễn Khương Ngọc.

Trong phim, Việt Hương vào vai một người bà tần tảo, trở thành chỗ dựa duy nhất của cháu ngoại sau biến cố gia đình. Để thể hiện nhân vật ở nhiều giai đoạn khác nhau, nữ diễn viên đã chủ động thay đổi ngoại hình, tăng giảm từ 5 - 7 kg và tiết chế lối diễn quen thuộc để tập trung khai thác chiều sâu tâm lý.

Bên cạnh màn thể hiện xuất sắc của Việt Hương, sự kết hợp ăn ý giữa dàn diễn viên Hồng Đào, Lê Khánh, NSƯT Hữu Châu, Băng Di... cũng góp phần tạo nên bức tranh giàu cảm xúc về tình thân và những giá trị gia đình, giúp bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Chia sẻ tại DANAFF IV, Việt Hương cho biết chị đặc biệt xúc động khi có dịp trở lại Đà Nẵng: "Tôi rất xúc động khi được có mặt tại nơi mình từng được vinh danh với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim 'Chị dâu'. Năm ngoái, vì lý do cá nhân nên tôi không thể trực tiếp đến nhận giải. Năm nay, được Ban tổ chức mời tham dự và có 'Cục vàng' của ngoại tranh giải, tôi thực sự rất hạnh phúc".

Việt Hương chia sẻ niềm vui cùng ông xã Hoài Phương tại DANAFF IV.

Nữ nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến ê-kíp Cục vàng của ngoại, khán giả đã đồng hành cùng bộ phim, đồng thời xem giải thưởng là dấu mốc ý nghĩa khi trùng dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới và cột mốc tuổi 50 của mình.

Bên cạnh giải thưởng dành cho Việt Hương, Truy tìm Long Diên Hương cũng là một trong những tác phẩm nổi bật tại DANAFF năm nay khi giành Giải Đặc biệt của Ban giám khảo và Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho đạo diễn Dương Minh Chiến. Trước đó, bộ phim nhận tổng cộng 5 đề cử ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi.

Đại diện đơn vị sản xuất, đạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết cú đúp giải thưởng là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của toàn bộ ê-kíp khi theo đuổi một dự án hành động - hài thuần Việt nhiều thử thách. Theo anh, đây cũng là động lực để đội ngũ tiếp tục đầu tư cho những tác phẩm giàu bản sắc trong tương lai.

Ra mắt cuối năm 2025, Truy tìm Long Diên Hương cán mốc doanh thu hơn 206,7 tỷ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Bộ phim gây chú ý với phong cách hành động pha hài và câu chuyện về hành trình bảo vệ báu vật của một làng chài ven biển. Thành tích tại DANAFF IV tiếp tục nối dài hành trình thành công của bộ phim, đồng thời khẳng định dấu ấn của tác phẩm ở cả phòng vé lẫn các giải thưởng điện ảnh.