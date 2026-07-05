ATVNCG 2026: "Út" Cương phát huy sở trường, Anh Tài Nội Lực giành chiến thắng kép

HHTO - Tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại vòng Hội ngộ với chiến thắng kép của Anh Tài Nội Lực cùng màn đu dây của Phùng Minh Cương. Chương trình lộ diện 5 Chiến tướng, đồng thời giải thể 10 nhóm cũ để lập 8 Nhà mới cho Công diễn 1.

Tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại ba cặp đấu cuối của vòng Công diễn Hội ngộ, đồng thời xác định những gương mặt đầu tiên bước vào chặng đua tiếp theo.

Trong số các tiết mục, màn trình diễn của nhóm Anh Tài Nội Lực (Đông Hùng, Hoàng Rob, Phùng Minh Cương) nhận nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là phần đu dây của Phùng Minh Cương. Nhiều khán giả liên tưởng phần dàn dựng này đến các cảnh hành động trong phim kiếm hiệp.

Nhiều khán giả bình luận: "Mang concert đến đây".

Ngay tại phần giao lưu trên sân khấu, Anh Tài Đông Hùng hài hước tiết lộ "chông gai" lớn nhất của anh không nằm ở pha đu dây, mà là "khóa luyện thanh" dành cho em út Phùng Minh Cương - nghệ sĩ xiếc chưa từng có kinh nghiệm ca hát. Chia sẻ này mang đến nhiều tiếng cười, nhưng nam ca sĩ cũng thừa nhận anh từng "sởn da gà" khi nghe chất giọng mộc mạc của đàn em sau quá trình tập luyện.

Bên cạnh đó, Hoàng Rob cũng gây chú ý khi vừa nén cơn sốt cao, vừa thức đến 3 giờ sáng để tự dán keo sửa lại cây cello hơn 1 tỷ đồng bị gãy trước giờ ghi hình. Những nỗ lực trong quá trình chuẩn bị giúp Anh Tài Nội Lực vượt qua Anh Tài Hào Hoa (Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền, Tùng Mint). Sau đó, nhóm tiếp tục được chương trình gọi tên ở hạng mục "Chiến thắng của chiến thắng", khép lại vòng Hội ngộ với chiến thắng kép.

Phần trình diễn của Anh Tài Hào Hoa.

Điểm chi tiết của các nhóm trong vòng Hội ngộ.

Ở hai cặp đấu còn lại, Anh Chàng Nhà Bên (Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu, OSAD) vượt qua Tổ Đội Sóng Ngầm với ca khúc tự sáng tác Move On. Trước giờ biểu diễn, các thành viên từng chia sẻ vũ đạo là điểm còn hạn chế của cả nhóm. Trong khi đó, Biệt Đội Tái Xuất giành chiến thắng trước nhóm hit-maker Anh Tài Tình nhờ kinh nghiệm sân khấu. Tiết mục cũng đánh dấu sự thay đổi hình ảnh của BB Trần khi nam nghệ sĩ cắt bỏ mái tóc dài đã gắn bó suốt 10 năm.

Nhóm Anh Chàng Nhà Bên giành chiến thắng trước đối thủ.

Bộ 3 Tổ Đội Sóng Ngầm gồm: It’s Charles, Thái VG, Cheng (từ trái sang).

Khép lại vòng Công diễn Hội ngộ, chương trình xác định 5 Chiến tướng đầu tiên bước vào Con đường Danh vọng gồm BB Trần, Đông Hùng, Huỳnh Lập, Hoàng Tôn và Đinh Mạnh Ninh. Trên bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân, BB Trần tạm thời giữ vị trí dẫn đầu sau vòng bình chọn của khán giả.

Biệt Đội Tái Xuất gồm 5 thành viên "chưa tốt nghiệp" ở mùa trước.

Nhóm Anh Tài Tình gồm: Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, 14 Casper (từ trái sang).

BB Trần dẫn đầu với 490 điểm, 14 Casper - K.0 tạm thời xếp cuối với 110 điểm.

Cục diện chương trình tiếp tục thay đổi khi bước sang giai đoạn lập Nhà cho Công diễn 1 với chủ đề "Người đàn ông trên lưng ngựa". Toàn bộ 10 nhóm ban đầu được giải thể để hình thành 8 Nhà mới.

Ngoài 5 Chiến tướng nắm quyền chọn bài hát đầu tiên, Jun Phạm, Hoàng Dũng và Neko Lê cũng chủ động bước ra đảm nhận vai trò Thủ lĩnh. Đội hình 8 Nhà chính thức được xác lập, mở ra chặng Công diễn 1 với nhiều sự kết hợp mới giữa các Anh Tài.