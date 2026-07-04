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Tinh Hà "Say Hi" mở màn bằng màn đầu tư khủng: Luật chơi nâng cấp, twist dồn dập

Duy Khang
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HHTO - Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô dàn nghệ sĩ, tập 1 Tinh Hà "Say Hi" còn cho thấy sự đầu tư mạnh tay về format khi liên tiếp tung ra những luật chơi mới, thử thách bất ngờ và màn chia đội căng thẳng, hứa hẹn một mùa giải giàu tính chiến thuật.

Ngay từ tập đầu tiên, Tinh Hà "Say Hi" đã cho thấy tham vọng nâng tầm thương hiệu "Say Hi" bằng một format được đầu tư toàn diện. Thay vì màn chào sân đơn thuần, 24 Anh trai bước vào không gian mang đậm concept vũ trụ với "Tinh Hà Gallery", nơi mỗi người nhìn lại hành trình của mình trước khi chính thức bước vào cuộc cạnh tranh mới. Không gian triển lãm, hệ thống nhiệm vụ bí mật và các chi tiết được thiết kế riêng giúp mở màn chương trình như một trải nghiệm điện ảnh thay vì gameshow thông thường.

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Một trong những điểm nhấn được khán giả bàn luận nhiều nhất là nhiệm vụ ẩn dành cho Pháp Kiều. Dưới sự điều khiển bí mật của WEAN, Pháp Kiều vừa hoàn thành thử thách vừa liên tục tung hứng cùng MC Trấn Thành, tạo nên những màn đối đáp hài hước và mang về 20 điểm đầu tiên của mùa giải.

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Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Song Luân hay HURRYKNG, chương trình cũng tạo dấu ấn với nhiều "tân binh" như DANG HONG HAI, IVAN, HYO, KIMLONG và Thể Thiên. Trong đó, Thể Thiên gây chú ý khi tiết lộ muốn khẳng định bản thân bằng âm nhạc thay vì dựa vào danh tiếng là cháu ruột cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

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Không dừng ở phần giới thiệu nhân vật, chương trình tiếp tục gây bất ngờ khi trao tặng 25 ngôi sao mang tên MC Trấn Thành và 24 Anh Trai trước khi ngay lập tức đẩy tất cả vào cuộc cạnh tranh đầu tiên. Các nghệ sĩ phải tự sản xuất MV ca khúc chủ đề Together We Shine với hình thức quay one-shot, đồng nghĩa với việc chỉ cần một người mắc lỗi, cả đội sẽ phải thực hiện lại từ đầu.

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Điểm nâng cấp lớn nhất của chương trình năm nay nằm ở hệ thống luật chơi mới dành cho vòng chọn đội trưởng. Tám ứng viên phải lựa chọn giữa những "thỏa thuận" có mức thưởng và rủi ro khác nhau trước khi bước vào màn bình chọn đầy tính chiến thuật. Kết quả, sáu đội trưởng đầu tiên của Live Stage 1 gồm Dương Domic, WEAN, HURRYKNG, CoolKid, Wren Evans và buitruonglinh.

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Sau khi sáu bản demo được công bố, cuộc tranh giành ca khúc cũng diễn ra đầy kịch tính. Wren Evans gây ấn tượng với khả năng tính toán chiến lược khi chủ động đổi bài hát, trong khi WEAN thuyết phục thành công CoolKid để giành đúng ca khúc mong muốn. Đến cuối tập, sáu đội hình chính thức được hoàn thiện, khép lại màn mở đầu nhiều bất ngờ và mở ra cuộc cạnh tranh hứa hẹn khốc liệt ở Live Stage 1.

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Duy Khang
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Tinh Hà "Say Hi"

Tinh Hà "Say Hi"

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