MONO cùng fan nghe album mới "Mỹ Điệu Ca" theo phong cách đậm nét Á Đông

HHTO - Trước thềm chính thức cho ra mắt album "Mỹ Điệu Ca", MONO tổ chức buổi gặp gỡ, nghe nhạc thân mật cùng những khán giả đầu tiên, gây trầm trồ với phong cách "vừa nằm chill chill vừa thưởng thức nhạc".

Ngày 4/7, MONO chính thức tổ chức sự kiện "Buổi gặp gỡ đầu tiên với Mỹ Điệu Ca" - một buổi nghe nhạc thân mật, kết hợp giao lưu, ký tặng cùng người hâm mộ.

MONO đích thân điều phối hàng ngũ, chào đón từng bạn fan khi đến buổi nghe nhạc.

Ngay từ sớm, MONO đã ăn mặc chỉnh tề, hóa thân thành một chàng công tử đứng tiếp đón từng vị khán giả đặc biệt. Nam ca sĩ cũng dành riêng một khu vực cho hoạt động tặng chữ ký, chụp ảnh, diễn "tiểu phẩm", trò chuyện cùng người hâm mộ.

Tại sự kiện, MONO đã công bố album phòng thu thứ hai mang tên Mỹ Điệu Ca. Thay vì một sự kiện ra mắt thông thường, MONO chọn cách giới thiệu album theo hình thức silent party - mỗi người tham dự được trao một chiếc tai nghe và cùng nhau lắng nghe toàn bộ album qua một phiên phát nhạc liên tục. Ở đó, những khán giả đầu tiên bị "cô lập với thế giới", không bị phân tán bởi tiếng ồn bên ngoài, không có tiếng thông báo/tin nhắn điện thoại.

Không gian sự kiện được thiết kế đặc biệt, mang đậm dấu ấn thẩm mỹ theo phong cách được MONO truyền tải trong album - mang hơi hướng Á Đông đương đại. Trung tâm là một khối trụ tròn lớn bao phủ bởi những tấm rèm in artwork của Mỹ Điệu Ca, có hình ảnh hoa lá, chim én và những họa tiết Á Đông hòa quyện vào nhau trong tông màu ấm trầm. Xung quanh, những chiếc chiếu, đệm ngồi và ghế ngồi thấp được bố trí ngăn nắp, tạo cảm giác gần gũi và tự do. Người tham dự có thể chọn nằm, ngồi hay đứng theo cách thoải mái nhất để thưởng thức âm nhạc, như đang ở chính căn phòng của mình.

Về lý do chọn hình thức tổ chức này, MONO cho biết đây là chiếc ôm, là lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng mà MONO muốn gửi đến những tâm hồn đồng điệu đã luôn bước đi cùng mình.

MONO bộc bạch: "Mỗi chặng đường đi qua, MONO đều may mắn khi luôn có âm nhạc đồng hành, và tuyệt vời hơn cả là có sự lắng nghe, yêu thương của mọi người. Hôm nay, sau bao ngày ấp ủ và dốc hết tâm tư, MONO xin được trân trọng giới thiệu đến cả nhà tên gọi cho đứa con tinh thần tiếp theo của mình. Album phòng thu thứ hai mang tên: Mỹ Điệu Ca".

Mỹ Điệu Ca là album gồm 15 bài hát dự kiến phát hành vào ngày 9/7 tới, gồm 15 câu chuyện, 15 mảnh ghép cảm xúc được MONO "gom nhặt từ cuộc sống". MONO lý giải: "MONO gọi đây là Mỹ Điệu Ca không phải vì chúng hoàn hảo, mà vì chúng được dệt nên từ những gì chân thành nhất, từ những rung động sâu thẳm nhất trong tâm khảm của mình".

Trước đó, trong MV Công Tử Văn Thơ, ca khúc mở đường cho album đã phác họa hình ảnh con ngựa trắng mang trên lưng 15 chiếc liễn đã thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Đây là lớp ẩn dụ mà MONO muốn truyền tải: Mỗi chiếc liễn là một bài hát, và con ngựa - thay vì được cưỡi - lại là người dẫn đường cho chàng công tử văn thơ đi theo hành trình của chính mình.