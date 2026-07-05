ATVNCG 2026: Điểm chung thú vị của Thanh Duy, Phùng Minh Cương ở vòng Hội ngộ

HHTO - Vòng Hội ngộ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại với nhiều sân khấu cá nhân nổi bật. Trong đó, tiết mục "Chờ Người Nơi Ấy" của "em út" Phùng Minh Cương khiến không ít khán giả liên tưởng đến "Tình Anh Bán Chiếu" của Thanh Duy tại mùa giải K24 nhờ điểm chung trong tạo hình.

Vòng Hội ngộ luôn là dịp để các Anh Tài giới thiệu màu sắc cá nhân. Sau tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, tiết mục Chờ Người Nơi Ấy của Phùng Minh Cương được nhiều khán giả đặt cạnh Tình Anh Bán Chiếu của Thanh Duy ở mùa K24 vì có nhiều chi tiết tương đồng trong dàn dựng.

Cả 2 Anh Tài đều ghi dấu ấn trong vòng Hội ngộ với tạo hình cổ trang bên cây đàn tranh.

Điểm dễ nhận ra nhất là tạo hình. Cả hai cùng xuất hiện với trang phục mang cảm hứng cổ trang, kết hợp cây đàn truyền thống làm đạo cụ. Tuy nhiên, điểm khiến hai tiết mục được nhắc đến nhiều không chỉ nằm ở phần nhìn mà còn đến từ "cú chốt" ở cuối màn trình diễn.

Ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, Thanh Duy đưa chất liệu tân cổ kết hợp cùng văn hóa Ballroom. Phần duck walk nối tiếp bằng cú dead drop ở đoạn kết trở thành khoảnh khắc được nhiều khán giả chia sẻ sau khi chương trình phát sóng.

Phần trình diễn ấn tượng của Thanh Duy trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024.

Trong khi đó, "Út" Cương lựa chọn phát huy sở trường của một diễn viên xiếc. Anh Tài sinh năm 2002 thực hiện màn đu dây trên không khi vẫn giữ cây đàn trong tay. Phân đoạn "phi thân" trở thành điểm nhấn của Chờ Người Nơi Ấy.

Hình ảnh cổ trang của Út Cương khiến nhiều khán giả liên tưởng đến các bộ phim kiếm hiệp.

Dù khai thác hai chất liệu trình diễn khác nhau, cả hai đều lựa chọn kết hợp yếu tố truyền thống với kỹ thuật hình thể thay vì chỉ dừng ở phần tạo hình. Đây cũng là điểm chung được nhiều khán giả nhắc tới khi so sánh hai tiết mục qua hai mùa chương trình.

Thanh Duy đạt 390 điểm cho phần trình diễn khi trở lại với ATVNCG 2026.

Với khán giả theo dõi từ mùa giải K24, Tình Anh Bán Chiếu là một trong những tiết mục có "đời sống" dài sau chương trình. Bước lên sân khấu concert, tiết mục không còn là phần trình diễn solo của Thanh Duy. Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần cùng nhiều Anh Tài lần lượt góp mặt, tạo nên nhiều phiên bản với tạo hình khác nhau của "tập đoàn bán chiếu".

Sân khấu Tình Anh Bán Chiếu tại concert D-1.

Từ tiền lệ của Tình Anh Bán Chiếu, nhiều Gai Con K26 cũng bày tỏ kỳ vọng Chờ Người Nơi Ấy sẽ trở thành một trong những tiết mục được tiếp tục phát triển nếu chương trình tổ chức chuỗi concert sau khi show kết thúc.