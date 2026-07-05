Tăng Thanh Hà - Ma Ran Đô sánh đôi, nhan sắc của "ngọc nữ" trở thành tâm điểm

Lần này, Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô cùng sánh bước trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Đây cũng là lần hiếm hoi Ngọc nữ góp mặt tại một sự kiện điện ảnh lớn sau khi xác nhận trở lại showbiz với dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Tại sự kiện, bộ đôi diễn viên diện trang phục thanh lịch, sang trọng. Theo đuổi phong cách thời trang tinh tế, Tăng Thanh Hà chọn kiểu váy dài tông đen trắng. Trong khi đó, Ma Ran Đô cũng lịch lãm, trẻ trung trong bộ vest ton sur ton với đàn chị.

Tăng Thanh Hà - Ma Ran Đô trở thành tâm điểm trên thảm đỏ DANAFF.

Cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông và khán giả khi sải bước trên thảm đỏ DANAFF. Gặp lại khán giả trong một tác phẩm điện ảnh sau 13 năm, mọi hoạt động quảng bá của Tăng Thanh Hà cho Hoàng Hậu Cuối Cùng đều nhận được sự quan tâm lớn.

Nhan sắc và thần thái của Tăng Thanh Hà luôn gây thương nhớ với người hâm mộ.

Hoàng Hậu Cuối Cùng là tác phẩm điện ảnh hư cấu lịch sử, lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa bà Nguyễn Thị Lan (Nam Phương Hoàng hậu) và Hoàng đế Bảo Đại. Lấy bối cảnh những năm cuối cùng của triều Nguyễn, bộ phim không hướng đến việc tái hiện lịch sử như một bộ phim tư liệu, mà lựa chọn kể một câu chuyện về con người - về tình yêu, gia đình, danh phận và những lựa chọn phía sau những nhân vật lịch sử.

Tại buổi công bố phim, Tăng Thanh Hà bày tỏ: "Đây cũng là một cái duyên. Một lời mời và một vai diễn đến đúng vào thời điểm của cuộc đời. Hà nghĩ mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những ưu tiên, những đam mê, những rung động và định nghĩa về hạnh phúc rất khác nhau".

Nữ diễn viên cho biết cô dành phần lớn thời gian trong những năm qua cho công việc kinh doanh và gia đình. Khi các con đã lớn hơn, Tăng Thanh Hà mong muốn một lần nữa được sống với đam mê diễn xuất. Theo cô, việc đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu vừa là vinh dự, vừa là áp lực và trách nhiệm lớn. Dù đã cân nhắc rất nhiều giữa các vai trò trong cuộc sống, cô vẫn quyết định nhận lời vì không muốn bỏ lỡ điều mình vẫn luôn yêu và xem Hoàng Hậu Cuối Cùng là một hành trình đẹp.

Sự kết hợp của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô nhận được nhiều kỳ vọng.

Trong khi đó, Ma Ran Đô cũng tiết lộ áp lực lớn nhất khi hóa thân thành vua Bảo Đại không nằm ở nghi lễ hay phong thái của một vị vua, mà là làm sao thể hiện được khía cạnh rất đời của nhân vật - một người chồng, người cha và người con phía sau những ghi chép lịch sử.