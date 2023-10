Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo sẽ thành cơn bão số 5, vào Vịnh Bắc Bộ

HHT - Đúng như dự báo, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Các đài khí tượng lớn đã đưa ra những dự báo về thời điểm áp thấp nhiệt đới này trở thành bão và đường đi của nó.

Vào tối ngày 17/10, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hiện được gọi là 16W. Lúc 7h sáng 18/10, áp thấp nhiệt đới này cách Đà Nẵng (Việt Nam) khoảng 183 km về phía Đông, theo trang Zoom Earth, và đã di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 7 km/h trong suốt 6 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta cũng xác nhận áp thấp đã trở thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới 16W là mạnh cấp 7 (50 - 61 km/h), giật cấp 9 (75 - 88 km/h). Theo dự báo thì áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão vào sáng sớm ngày 19/10, khi nó ở Vịnh Bắc Bộ, rồi sẽ tiếp tục mạnh lên. Nếu vậy, đây sẽ là cơn bão số 5 năm 2023.

Do ảnh hưởng của bão, từ 18/10 đến 19/10, nhiều khu vực có mưa vừa hoặc mưa to đến rất to, như từ Quảng Trị đến Quảng Nam, ngoài ra là Hà Tĩnh, Quảng Ngãi. Từ đêm 19/10, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể có mưa vừa, một số nơi mưa to đến rất to.

Còn theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, áp thấp nhiệt đới sẽ đi theo hướng Tây Bắc về phía Vịnh Bắc Bộ, mạnh lên thành bão vào thứ Năm (19/10). Sau đó, một dải áp cao ở phía Bắc và Tây Bắc sẽ “cạnh tranh” và buộc cơn bão này gần như đứng yên, trước khi bị “lái” về phía Nam. JTWC cho rằng, cơn bão này sẽ mạnh lên tới mức có sức gió khoảng 75 - 85 km/h, rồi bắt đầu tan dần vào khoảng ngày Chủ Nhật, 22/10.

Theo dự báo của JTWC thì do ảnh hưởng của bão, thủ đô Hà Nội, một số tỉnh thành Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta sẽ có nhiệt độ giảm và mưa từ khoảng thứ Sáu đến Chủ Nhật tới (20 - 22/10).