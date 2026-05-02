Bí ẩn lớn nhất mùa phim lễ: Vì sao "Trùm Sò" bứt phá vào những ngày cuối?

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 luôn được xem là mùa vàng lớn thứ 2 của phim Việt sau dịp Tết Nguyên đán. Năm ngoái, doanh thu phòng vé dịp lễ này đã bùng nổ với Lật Mặt 8, Thám Tử Kiên và Địa Đạo - Mặt Trời Trong Bóng Tối. Chính vì thế, nhiều người cho rằng rạp phim năm nay sẽ càng đông vui nhộn nhịp hơn khi có tới 5 phim Việt công chiếu.

Có tới 5 phim Việt ra rạp trong kỳ nghỉ lễ này.

Nhưng hóa ra đông phim không có nghĩa là doanh thu sẽ tăng. Cho đến sáng 2/5, vẫn chỉ có Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng vượt trội lên với 166 tỷ đồng, Heo 5 Móng dù có tỷ lệ bán vé tốt cũng đang ngấp nghé 80 tỷ và có khả năng cán mốc trăm tỷ trước khi rời rạp. Còn Anh Hùng, Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Trùm Sò đều rớt hạng, chưa phim nào vượt qua mốc 30 tỷ và với đà này, con số 50 tỷ đồng cũng là mục tiêu khó đạt được.

Trùm Sò tụt hạng ngay từ những ngày đầu tiên.

Khi đường đua phim lễ bắt đầu mở, Trùm Sò nhanh chóng tụt lại khi có số suất chiếu ít nhất. Có những ngày phim chỉ được trên dưới 500 suất, bằng khoảng 20% đối thủ mạnh nhất và còn bị xếp vào những khung giờ xấu. Điều ấy đồng nghĩa với việc lượng vé bán cũng thấp hơn nhiều so với các phim còn lại. Những tưởng ê-kíp Trùm Sò sẽ buông xuôi trước kết quả đáng buồn này, nhưng hóa ra ngược lại, cả đoàn phim lại quyết tâm "chiến đấu" đến phút cuối.

Thanh Thúy chăm chỉ đi quảng bá phim, dù ít người vẫn tặng quà giao lưu.

Cả ê-kíp vẫn đi cinetour ở khắp nơi để quảng bá phim, nhà sản xuất Thanh Thúy mặc đồ cổ trang đến các rạp để mời gọi, năn nỉ khán giả hãy xem Trùm Sò vì “phim vui lắm, dễ thương lắm”. Có suất chiếu chỉ có 3 khán giả trong rạp nhưng Thanh Thúy vẫn tới giao lưu, tặng quà cảm ơn người xem. Và chính những đoạn video ấy đã viral trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng nhắc tới Trùm Sò nhiều hơn, kêu gọi ra rạp ủng hộ bộ phim.

Nhờ vậy mà đến những ngày cuối kỳ nghỉ lễ, số suất chiếu cũng như lượng vé bán của Trùm Sò đã nhích lên đáng kể, tổng doanh thu phim tới giờ này đã qua 10 tỷ đồng. Dù biết rằng con số này chắc chắn sẽ khiến nhà sản xuất lỗ nặng, nhưng vẫn là kết quả đáng mừng cho những nỗ lực của đoàn làm phim và nhất là Thanh Thúy.

Kịch bản của Trùm Sò đánh giá bị cũ kỹ so với xu hướng khán giả hiện giờ.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng không ủng hộ chiến lược quảng bá kiểu “bán thảm”, kể khổ của phim Trùm Sò. Bởi trước khi có những clip ghi cảnh Thanh Thúy năn nỉ mọi người xem phim, thì đạo diễn Đức Thịnh đã liên tục tâm sự rằng anh thương Thanh Thúy phải đứng nhiều tiếng đồng hồ chờ một diễn viên ngôi sao để mời họ đóng Trùm Sò, rồi Đức Thịnh trải qua 6 năm khủng hoảng tuổi trung niên, không làm ra tiền nên Thanh Thúy phải cáng đáng kinh tế.

Cư dân mạng cho rằng một bộ phim muốn ăn khách, có doanh thu cao phải dựa vào chính chất lượng chứ không phải những lời than thở. Trùm Sò lại chưa có được điều này khi nội dung bị chê cũ kỹ, cách làm phim như của thập niên trước. Tiềm lực chưa vững vàng nhưng Trùm Sò lại chọn đối đầu với nhiều phim mạnh, trong thời điểm phòng vé cạnh tranh gay gắt nhất, nên phim thất bại cũng là điều được dự đoán trước.