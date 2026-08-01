Concert Mắt Nhắm Mắt Mở: SUNDAYs xếp hàng từ trưa, nhận thông điệp từ HIEUTHUHAI

HHTO - Hàng loạt khán giả xếp hàng từ trưa nắng trước thềm concert Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI. Rapper sinh năm 1999 cũng không ngần ngại gửi lời yêu thương dù chưa trực tiếp xuất hiện.

Mặc dù concert Mắt Nhắm Mắt Mở được thông báo bắt đầu lúc 19h, nhưng không ít fan của HIEUTHUHAI đã có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ từ 12h trưa.

Trước địa điểm tổ chức concert, không ít khán giả đã nhận ra bức tượng HIEUTHUHAI như bước ra từ MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói.

Nhiều khán giả xếp hàng từ sớm để "đu rào". - Ảnh: Threads khahand

Bức tượng HIEUTHUHAI dựa trên hình ảnh của anh trong bản hit Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói. - Ảnh: GV

Ngoài ra, FC của HIEUTHUHAI (SUNDAYs) cũng đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa để ủng hộ thần tượng của mình.

Các SUNDAYs đã phát bánh và những tấm postcard trước thềm concert. Bên cạnh đó, tại khu vực xếp hàng vào sân, khán giả cũng sẽ nhận được những tấm banner cầm tay do chính FC của chàng nghệ sĩ sinh năm 1999 thiết kế.

5.000 banner được phát đến tay fan. Chi phí sản xuất hoàn toàn do các thành viên của FC HIEUTHUHAI đóng góp chỉ trong 3 ngày.

FC SUNDAYs của HIEUTHUHAI tặng banner và bánh cho khán giả trước thềm concert.

HIEUTHUHAI khéo léo "khều" fan mua ấn phẩm concert với chiếc gương "Cứ Mắt Nhắm Mắt Mở mà mua thôi". - Ảnh: Threads: Quynhuong.2021

Tuy concert chưa bắt đầu, nhưng HIEUTHUHAI đã nhắn gửi những lời chân thành tới khán giả. Trên màn hình sân khấu là những dòng chữ: “Cứ mắt nhắm mắt mở mà đi thôi. Mình chỉ làm điều mình thích, cảm ơn vì đã thích thứ mình làm.”

Đây là những lời tri ân của Quán quân Anh Trai "Say Hi" 2024 gửi đến khán giả và cũng là thông điệp xuyên suốt của Album Mắt Nhắm Mắt Mở và Concert cùng tên.

HIEUTHUHAI gửi lời tri ân đến khán giả dù chưa xuất hiện trên sân khấu. - Ảnh: G.V

2 đêm diễn của concert Mắt Nhắm Mắt Mở lần lượt diễn ra vào ngày 1/8 và 2/8. Với lượng vé bán ra nhanh chóng hết sau vài phút, HIEUTHUHAI đã khẳng định sức hút ngay từ concert đầu tay.