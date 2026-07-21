Nhiếp ảnh gia Gen Z gây chú ý với series khách hàng là "Tiểu Cường", "Gia Huy"

HHTO - Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, nhiếp ảnh gia Huỳnh Tân Anh bật mí hậu trường series POV với những "khách hàng" đặc biệt như gián, chuột đạt triệu view. Từ một ý tưởng ngẫu hứng trong lúc chờ tác nghiệp, loạt video nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội và trở thành dấu ấn riêng của anh trên TikTok.

Từ phút "đổi gió" đến series triệu view

Series với những "khách hàng" đặc biệt của Huỳnh Tân Anh ra đời hoàn toàn tình cờ. Trong lúc chờ nghệ sĩ tại một sự kiện, anh tranh thủ khoảng thời gian trống để thực hiện một nội dung cá nhân. Thay vì những video giới thiệu công việc thường ngày, nam nhiếp ảnh gia quyết định thử sức với định dạng POV để làm mới nội dung.

Tân Anh diễn "nhập tâm" đá bay điện thoại. - Clip: tananhh04.

"Mục đích ban đầu chỉ đơn giản là để mọi người nhớ mình là một nhiếp ảnh gia chính hiệu, chứ trước đó ai gặp cũng tưởng mình là... diễn viên", Tân Anh kể.

"Khách hàng" đầu tiên là một chú gián. Video nhanh chóng lan truyền trên TikTok ngoài dự đoán của Tân Anh. Sau đó, nhiều bạn bè và đồng nghiệp khuyến khích anh phát triển ý tưởng thành một series trong giai đoạn công việc đang vào mùa thấp điểm.

"Khách hàng" của Tân Anh trong các video không chỉ lạ mà còn "thích tương tác".

Sau thành công của tập đầu tiên, điều khiến Tân Anh trăn trở là làm sao để mỗi video tiếp theo đều mang đến một ý tưởng mới. "Với máu hơn thua trong người, mình tự dặn lòng không bao giờ được làm trùng ý tưởng", anh nói. Từ đó, những "khách VIP" mới như chuột, ong hay bò lần lượt xuất hiện trong series.

Hậu trường "khó đỡ"

Từng theo học chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, việc xây dựng góc máy hay tư duy góc nhìn nhân vật không làm khó được Tân Anh. Điều khiến anh e ngại nhất lại là... cảm giác mắc cỡ.

Tân Anh có 4 năm làm quay phim và 2 năm theo đuổi nhiếp ảnh.

"Vì chưa từng làm kiểu video này nên mình toàn phải lựa chỗ thật vắng người mới dám quay", anh chia sẻ. Để tạo cảm giác chân thực trong video, Tân Anh yêu cầu trợ lý cầm điện thoại đóng vai "khách hàng", còn bản thân tự "thôi miên" chiếc camera trước mặt chính là con vật thật để có phản ứng tự nhiên nhất.

Chính điều đó đã tạo nên những tình huống dở khóc dở cười. Trong tập "bò", anh yêu cầu trợ lý húc thật mạnh để mình ngã lăn ra sàn. Đến tập "chuột", cú đá theo kịch bản lại khiến chiếc điện thoại trên tay trợ lý văng đi một đoạn. Rất may, thiết bị không bị hư hỏng.

"Clip thì cứ viral, còn mình thì vẫn ế show"

Dù series liên tục nhận được lượng tương tác cao, Tân Anh vẫn hài hước nhìn nhận một nghịch lý: "Clip thì cứ viral, còn mình thì vẫn đang ế show đều đặn".

Tân Anh cho biết điều khiến anh vui nhất là khi các video mang lại tiếng cười cho người xem. Cũng vì "đam mê danh vọng", sau nhiều lần định dừng lại, nam nhiếp ảnh gia vẫn tiếp tục nghĩ thêm ý tưởng mới.

Hai "khách VIP" tiếp theo nhiều khả năng sẽ là ếch và muỗi. Theo Tân Anh, anh ưu tiên những loài vật quen thuộc để người xem dễ liên tưởng đến trải nghiệm đời thường, từ đó tạo sự đồng cảm. Nam nhiếp ảnh gia đặt mục tiêu hoàn thành bộ sưu tập khoảng 15 "khách hàng" trước khi "rửa tay gác kiếm", quay lại tập trung cho công việc chụp ảnh chân dung.

"Chứ cứ đi chụp pet rồi ế show mãi thế này thì nguy cơ sinh tồn của mình cũng đáng báo động lắm rồi", anh nói vui.