ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở, vẫn có đối thủ cần dè chừng

HHTO - Tại ASEAN Cup 2026 ĐT Việt Nam vào bảng A cùng Timor-Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia. So với nhiều kịch bản khác, đây được xem là bảng đấu tương đối thuận lợi cho nhà đương kim vô địch.

Cụ thể, nhà đương kim vô địch rơi vào bảng A cùng ĐT Timor-Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia, tránh được những đối thủ khó chịu như ĐT Thái Lan hay Malaysia ngay từ vòng bảng.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp ĐT Timor-Leste vào ngày 24/7, Singapore ngày 31/7, Indonesia ngày 3/8 và Campuchia ngày 7/8. Trong đó, hai trận gặp Singapore và Campuchia được chơi trên sân nhà, còn các chuyến làm khách trước Timor-Leste và Indonesia.

Các trận đấu tại vòng bảng của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Xét tương quan lực lượng, ĐT Timor-Leste được đánh giá là đội yếu nhất bảng. Dù đã có những bước tiến trong thời gian gần đây và giành quyền vào vòng bảng thông qua vòng loại play-off, đội bóng này vẫn khó có thể tạo nên bất ngờ trước ĐT Việt Nam.

ĐT Singapore không còn là thế lực hàng đầu Đông Nam Á như giai đoạn trước nhưng vẫn luôn nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn. Đây là đối thủ đủ khả năng gây khó khăn nếu ĐT Việt Nam thi đấu thiếu tập trung.

ĐT Campuchia cũng là cái tên đáng chú ý khi liên tục cải thiện sức mạnh nhờ đầu tư cho bóng đá trẻ và bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, xét về đẳng cấp, kinh nghiệm cũng như thành tích đối đầu, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Trong số 4 đối thủ, ĐT Indonesia rõ ràng là thử thách lớn nhất.

Những năm gần đây, bóng đá Indonesia có sự chuyển mình mạnh mẽ với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng đang thi đấu tại châu Âu. Đội bóng xứ vạn đảo cũng duy trì vị thế là một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực và luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam ở các giải đấu lớn.

ĐT Việt Nam tập luyện tại Thái Lan, chuẩn bị cho trận ra quân gặp ĐT Timor Leste vào tói 24/7. (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, cuộc đối đầu giữa hai đội diễn ra ở lượt trận thứ ba trên sân của đội chủ nhà Indonesia. Đây được dự báo sẽ là trận đấu có ý nghĩa quyết định tới cuộc đua giành ngôi đầu bảng A, đồng thời mang đến lợi thế khi bước vào vòng bán kết.

Nếu giành trọn 6 điểm trước Timor-Leste và Singapore, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận gặp Indonesia với tâm thế rất thuận lợi. Ngược lại, chỉ một cú sảy chân trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng cũng có thể khiến hành trình bảo vệ chức vô địch trở nên khó khăn hơn.

Với lực lượng hiện có cùng vị thế đương kim vô địch ASEAN Cup, ĐT Việt Nam vẫn là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ ngôi vương, thầy trò HLV Kim Sang Sik trước tiên sẽ phải vượt qua "bài kiểm tra" mang tên Indonesia - đối thủ được xem là đáng gờm nhất của bảng đấu.