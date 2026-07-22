ĐT Việt Nam được hưởng "đặc quyền" của nhà đương kim vô địch tại ASEAN Cup 2026

HHTO - Trước thềm ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam nhận được một dấu ấn đặc biệt từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Với tư cách nhà đương kim vô địch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ là đội duy nhất được gắn phù hiệu vàng trên tay áo đấu trong suốt hành trình mùa giải.

Ngay trước thềm ASEAN Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đăng tải trên fanpage chính thức hình ảnh cận cảnh chiếc phù hiệu màu vàng được gắn trên tay áo của áo đấu ĐT Việt Nam, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Logo tay áo dành riêng cho nhà đương kim vô địch!".

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Phù hiệu có tông màu vàng nổi bật với dòng chữ ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 cùng biểu tượng chiếc cúp ở chính giữa. Đây không đơn thuần là một chi tiết trang trí trên trang phục thi đấu mà còn là dấu hiệu nhận diện dành riêng cho ĐT Việt Nam.

(Ảnh: VFF)

Đặc quyền này đến từ việc ĐT Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch, sau khi lên ngôi tại ASEAN Cup 2024. Trong suốt chiến dịch bảo vệ ngôi vương, các tuyển thủ Việt Nam sẽ là những người duy nhất được mang phù hiệu đặc biệt này trên tay áo.

Chiếc patch vàng cũng được xem là biểu tượng của vị thế số một Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Không chỉ thể hiện niềm tự hào, nó còn nhắc nhở về trách nhiệm của nhà vô địch khi mọi đối thủ đều hướng đến mục tiêu đánh bại đội bóng đang đứng trên đỉnh khu vực.

Việc AFF sử dụng phù hiệu dành cho nhà đương kim vô địch cũng góp phần tạo nên bản sắc riêng cho ASEAN Cup, tương tự cách nhiều giải đấu lớn trên thế giới trao huy hiệu đặc biệt cho đội đang nắm giữ danh hiệu. Điều này giúp nhà vô địch được tôn vinh xuyên suốt chu kỳ mùa giải, thay vì chỉ trong khoảnh khắc nâng cúp.

ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 vào ngày 5/1/2025 tại Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Đối với người hâm mộ Việt Nam, hình ảnh chiếc phù hiệu vàng xuất hiện trên tay áo các tuyển thủ không chỉ gợi nhớ chiến tích vô địch ASEAN Cup 2024 mà còn mở ra kỳ vọng về một hành trình mới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, ĐT Việt Nam sẽ bước vào ASEAN Cup 2026 với mục tiêu không chỉ bảo vệ thành công ngôi vương mà còn khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Mỗi lần ra sân tại ASEAN Cup 2026, các cầu thủ Việt Nam sẽ mang trên mình chiếc phù hiệu của nhà đương kim vô địch. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là lời khẳng định rằng mọi đội bóng muốn chạm tay vào chiếc cúp năm nay đều phải vượt qua chính đội tuyển đang giữ ngôi vương.