Ngày hội Tự hào bản sắc - Tuổi trẻ thành phố tiếp nối và lan tỏa nét đẹp Việt

Cuối tuần qua, tại hội trường Văn khoa, Đoàn Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG HCM đã tổ chức chương trình "Tự hào bản sắc - Tuổi trẻ Thành phố tiếp nối và lan tỏa nét đẹp Việt", thu hút nhiều bạn trẻ tham dự.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm "Tự hào bản sắc - Lan tỏa nét đẹp Việt". Ngoài hoạt động trên, 16 cụm thi đua địa bàn dân cư và các cơ sở Đoàn trên toàn TP.HCM cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú như ngày hội trải nghiệm văn hóa, triển lãm, quảng bá di sản và các không gian sáng tạo văn hóa nhằm lan tỏa nét đẹp bản sắc của người Việt.

Ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM, nhấn mạnh về tầm quan trọng của người trẻ trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa giữa thời đại số: “Mỗi Đoàn viên, thanh niên cần trở thành một đại sứ văn hóa số, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn, đồng thời chủ động sáng tạo các sản phẩm số mang đậm bản sắc văn hóa, con người Việt Nam, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa nước nhà đến bạn bè quốc tế bằng chính ngôn ngữ của thế hệ trẻ.”

Bên cạnh đó, ông Sơn cũng khuyến khích hãy bắt đầu từ những việc làm gần gũi như giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, bảo đảm văn minh trên không gian mạng, trân trọng lịch sử, giá trị truyền thống, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp...

Talkshow với nội dung bàn luận về trách nhiệm của người trẻ nói chung và văn hóa dân tộc.

Đến với ngày hội trải nghiệm văn hóa, các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi được biết thêm về các làng nghề truyền thống trên địa bàn TP.HCM như gốm Lái Thiêu, làng chài cổ Phước Hải, xóm lồng đèn Phú Bình, đan lát mây tre Thái Mỹ... Cũng trong ngày hội, chương trình tọa đàm “Tự hào bản sắc - Tuổi trẻ thành phố tiếp nối bản sắc và lan tỏa nét đẹp Việt” mở ra không gian bàn luận về vai trò của đoàn viên, thanh thiếu niên trong việc giữ gìn, lan tỏa những giá trị truyền thống, đặc biệt trong thời đại số.

Những tiết mục văn nghệ ấn tượng được trình diễn tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả cũng được thưởng thức chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ của Nhà hát Bông Sen thể hiện, cùng tham gia các không gian trải nghiệm văn hóa trực tiếp như thực hành tập viết chữ thư pháp, vẽ trang trí các sản phẩm gốm sứ, triển lãm nghệ thuật “Việt Phục” và “Đại Việt Kỳ Nhân”.

Các không gian trải nghiệm văn hóa trong Ngày hội thu hút đoàn viên, thanh niên đến tham quan và trải nghiệm.

Thông qua những hoạt động trên, các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên có cơ hội tiếp cận và hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.