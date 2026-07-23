Tràn lan ảnh ghép nghệ sĩ quảng bá cà phê, các FC phải lên tiếng cảnh báo

HHTO - Việc ghép ảnh nghệ sĩ quảng cáo cà phê hoặc sản phẩm chưa được cho phép đang trở thành vấn nạn trên mạng xã hội những ngày gần đây, không dừng lại ở trò đùa "vô hại".

Những ngày gần đây, cư dân mạng bày tỏ sự bất bình khi ngày càng xuất hiện nhiều hình ảnh, video cắt ghép nghệ sĩ quảng bá cho thương hiệu cà phê L. Dù xuất phát từ mục đích giải trí, việc lạm dụng hình ảnh và giá trị thương mại của người nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế đang dấy lên lo ngại về mặt pháp lý, cũng như văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế bị ghép ảnh quảng bá cà phê L.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều cộng đồng FC của các nghệ sĩ bị mang ra cắt ghép hình ảnh đã phải lên tiếng cảnh báo. Qua đó, các fan yêu cầu người dùng mạng hạn chế "đu trend", xóa bài và dừng ngay hành vi này khi chưa được sự cho phép. Bởi lẽ, việc lợi dụng giá trị thương mại của nghệ sĩ để quảng bá miễn phí cho bất kỳ thương hiệu nào cũng là hành động thiếu tôn trọng và vi phạm pháp lý. Thậm chí nếu "viral" ra cộng đồng quốc tế, trò đùa này có thể vô tình đẩy cả nghệ sĩ lẫn thương hiệu vào nguy cơ phát sinh tranh chấp, kiện tụng.

Ảnh chế, cắt ghép nghệ sĩ quảng bá sản phẩm có thể dẫn đến hậu quả mang tính pháp lý.

Hành vi cắt ghép, chỉnh sửa và phát tán nội dung số bằng AI nhằm mục đích quảng bá khi chưa được sự đồng ý của chủ thể là một biểu hiện rõ ràng của việc xâm phạm bản quyền và quyền nhân thân. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/4/2026, Nghị định số 134/2026/NĐ-CP ngày 6/4/2026 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, cùng Luật Báo chí năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Các văn bản này quy định rất rõ trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức trong quá trình khai thác nội dung trên môi trường số. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, hành vi xâm phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Để góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn, người dùng cần nâng cao nhận thức, tuyệt đối không sao chép, cắt ghép hay chia sẻ trái phép hình ảnh sản phẩm số (bao gồm cả hình ảnh của thương hiệu, người nổi tiếng...) khi chưa được cho phép. Không cần biết là vì mục đích cụ thể nào hay chỉ là đùa vui, giải trí, nhưng đây là vấn nạn cần hạn chế tối đa để tránh dẫn đến hậu quả liên quan đến pháp luật.