Mùa Hè Xanh 2026: Lan tỏa nhiệt huyết tuổi trẻ qua các hoạt động cộng đồng

HHTO - Từ TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long đến Sơn La, Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026 đang diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động trên khắp các địa bàn. Không chỉ tất bật chuẩn bị trước ngày ra quân, nhiều đội hình đã nhanh chóng bắt tay vào các phần việc, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Không khí Mùa Hè Xanh năm nay không chỉ sôi động tại các địa bàn triển khai chiến dịch mà còn lan tỏa ngay từ những ngày chuẩn bị ở nhiều trường đại học. Các đội hình liên tục tuyển quân, tập huấn kỹ năng, gây quỹ và hoàn thiện kế hoạch thật chỉn chu trước khi chính thức lên đường.

Chiến sĩ Mùa Hè Xanh 2026 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động trong buổi tập huấn. Ảnh: Tuổi trẻ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, Ban Chỉ huy Mặt trận Vườn Ươm Tuổi Thơ đã tổ chức nhiều buổi họp trực tuyến để triển khai công tác tuyển quân, phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học, ngày hội khoa học dành cho thiếu nhi. Sau bốn ngày tuyển chọn, mặt trận có 75 chiến sĩ chính thức và tiếp tục tham gia chương trình tập huấn với các nội dung như làm quen, phổ biến nội quy và giả lập lớp học nhằm trang bị kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Bạn Trần Huỳnh Như, Đội trưởng Đội hình Kỹ năng, Mặt trận Vườn Ươm Tuổi Thơ, Chiến dịch Mùa hè xanh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, cho biết tinh thần của các chiến sĩ rất hào hứng ngay từ giai đoạn chuẩn bị. “Mình mong các bạn sẽ có một Mùa hè xanh 2026 thật rực rỡ, được thỏa sức đồng hành cùng thiếu nhi và mang đến những lớp học, sân chơi ý nghĩa”, Như chia sẻ.

Tại nhiều địa bàn, các hoạt động tình nguyện cũng nhanh chóng được triển khai. Ở xã Minh Đức (TP. Đồng Nai), chiến sĩ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức chương trình văn nghệ “Em và Hạ”, tạo không gian giao lưu với người dân và thiếu nhi địa phương.

Các tiết mục văn nghệ đầy công phu của các chiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM. ﻿Ảnh: Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh Tế.

Trong khi đó, các đội hình của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã bắt đầu nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như đo huyết áp, tầm soát tăng huyết áp cho người cao tuổi và tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết tại địa bàn đóng quân.

Bạn Lê Nguyễn Anh Huy, tình nguyện viên Chiến dịch Mùa Hè Xanh thuộc Chi hội Ba Tri - Tân Xuân - Mỹ Chánh Hòa (tỉnh Vĩnh Long), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, cho biết những ngày cuối trước khi lên đường, cả đội hình luôn trong không khí tất bật để hoàn thành công tác chuẩn bị, từ sắp xếp vật dụng, trang trí gian hàng đến kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch. Khi có mặt tại địa phương, đoàn được chính quyền, nhà trường và người dân chào đón nhiệt tình, tạo thêm động lực cho các chiến sĩ.

"Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với mình là được cùng mọi người đi thăm khám, tầm soát tăng huyết áp, tư vấn và phổ biến kiến thức về sốt xuất huyết cho bà con. Được trực tiếp lắng nghe, chia sẻ những khó khăn về sức khỏe của người dân là trải nghiệm rất ý nghĩa, đúng với mong muốn và nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi.”

Không khí háo hức cũng lan tỏa tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN trước ngày các đội hình lên đường đến địa bàn. Sau ba buổi tập huấn về kỹ năng chuyên môn, sơ cứu và cấp cứu, các chiến sĩ sẵn sàng cho hành trình tình nguyện tại xã Mường La, tỉnh Sơn La.

Các bạn tình nguyện viên cùng người dân địa phương khắc phục ảnh hưởng của thiên tai tại Sơn La. ﻿Ảnh: Đoàn Trường Quốc Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bạn Nguyễn Phương Huyền, Đội phó Đội Thanh niên tình nguyện Trường Quốc tế - ĐHQGHN tại xã Mường La, tỉnh Sơn La, cho biết đây là năm thứ hai tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh. “Mình muốn tiếp tục cống hiến sức trẻ và mang ánh nắng đến với những vùng miền xa xôi. Theo mình, Mùa Hè Xanh là khoảng thời gian sinh viên được rèn luyện kỹ năng xã hội, hiểu hơn về cuộc sống của người dân và có thêm những tình bạn đẹp, tình đồng chí, đồng đội”, Huyền chia sẻ.

Từ những buổi tập huấn, chuẩn bị hành trang đến các hoạt động đầu tiên tại địa bàn, Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026 đang mang đến bầu không khí sôi nổi trên nhiều tỉnh, thành. Dù đảm nhận những phần việc khác nhau, các đội hình đều góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ thông qua những hoạt động thiết thực vì cộng đồng.