Nhật Bản: Tủ lạnh cho người ngồi vào tránh nóng, mất bao lâu để "đón gió mát"?

HHTO - Nhật Bản chế tạo một loại tủ lạnh dành riêng cho người, với mục đích giải quyết cơn nóng bức trong mùa Hè.

Tóm tắt nhanh: Sáng kiến độc đáo: Nhật Bản ra mắt "Do Hiemon Box" - buồng làm mát cá nhân có thiết kế giống chiếc tủ lạnh khổng lồ, chuyên dùng để giải nhiệt khẩn cấp cho con người thay vì lưu trữ thực phẩm. Cơ chế làm mát cấp tốc: Dựa trên công nghệ máy bán hàng tự động, cabin duy trì nhiệt độ 15°C, thổi luồng khí lạnh 5°C trực tiếp vào đầu, cổ, vai và lưng, giúp hạ nhiệt rõ rệt chỉ sau 5 đến 10 phút. Tính linh hoạt & Tiết kiệm: Thiết bị chạy bằng nửa điện năng so với điều hòa điểm, có bánh xe di chuyển dễ dàng, không cần lắp đặt phức tạp và tự tắt sau 20 phút để đảm bảo an toàn. Ứng dụng thực tế: Hướng tới đối tượng doanh nghiệp, công trường, nhà máy và sự kiện ngoài trời với giá khoảng 1,5 triệu yên (~9.230 USD). Hiện đã có đơn vị được đưa vào thử nghiệm phục vụ người dân miễn phí tại Tòa thị chính thành phố Maebashi.

Trước tình trạng thời tiết nắng nóng ngày càng gay gắt, Nhật Bản vừa trình làng một giải pháp công nghệ vô cùng độc đáo, đó là... tủ lạnh làm mát cá nhân khổng lồ. Mang tên Do Hiemon Box, thiết bị này được sáng chế để giúp con người hạ nhiệt cấp tốc sau khi hoạt động dưới thời tiết khắc nghiệt.

Do Hiemon Box là sản phẩm hợp tác giữa SDRS - nhà sản xuất thiết bị điện lạnh và máy bán hàng tự động hàng đầu Nhật Bản cùng đơn vị phân phối thiết bị công nghiệp danh tiếng Trusco Nakayama. Lấy cảm hứng từ cơ chế giữ lạnh của các máy bán nước tự động khắp nẻo đường Nhật Bản, buồng làm mát này duy trì không khí bên trong ở mức khoảng 15°C.

Khi người dùng bước vào và ngồi xuống chiếc ghế tích hợp sẵn, hệ thống sẽ thổi luồng khí lạnh khoảng 5°C tập trung trực tiếp vào các vùng nhạy cảm với nhiệt độ trên cơ thể như đầu, cổ, vai và lưng. Theo công bố từ nhà sản xuất, người dùng sẽ cảm nhận được sự mát mẻ rõ rệt chỉ sau 5 phút. Việc nghỉ ngơi khoảng 10 phút bên trong buồng máy có thể giúp giảm thân nhiệt hiệu quả, hạn chế các triệu chứng kiệt sức hay say nắng.

Không chỉ dừng lại ở khả năng làm mát nhanh, Do Hiemon Box còn được đánh giá cao nhờ tính linh hoạt và tiết kiệm. Chiếc tủ lạnh ngộ lạ này cung cấp 3 chế độ làm mát khác nhau, có thể tự động ngắt sau 20 phút để tránh tình trạng người dùng bị nhiễm lạnh do ngồi quá lâu.

Đáng chú ý, thiết bị chỉ tiêu thụ khoảng 1/2 lượng điện năng so với các dòng máy điều hòa truyền thống. Ngoài ra, hệ thống bánh xe cơ động giúp máy dễ dàng di chuyển giữa các không gian làm việc khác nhau. Thiết bị được định hướng ứng dụng rộng rãi tại công trường xây dựng, nhà máy, kho bãi, các sự kiện ngoài trời, trường học, trung tâm thương mại và những khu vực lao động ngoài trời nóng nực.

Hiện tại, Do Hiemon Box có mức giá 1,5 triệu yện (hơn 242 triệu đồng), được định vị là sản phẩm thương mại hướng đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp và tổ chức thay vì hộ gia đình.