Dàn Anh Trai JSOL, HURRYKNG, CONGB và Vương Bình gia nhập Tinh Hà “Say Hi”

HHTO - Nhà sản xuất Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục công bố thêm 4 nghệ sĩ góp mặt gồm: JSOL, HURRYKNG, CONGB và Vương Bình. Đây đều là những gương mặt từng tạo dấu ấn từ 2 mùa Anh Trai “Say Hi” và đang ghi nhận nhiều bước tiến đáng chú ý trong âm nhạc, sân khấu lẫn sức ảnh hưởng với khán giả trẻ.

JSOL

Sau hiệu ứng tích cực từ Anh Trai “Say Hi” 2024, JSOL có một năm 2025 sôi động với nhiều dự án âm nhạc, giải thưởng và hoạt động thương hiệu nổi bật. Nam ca sĩ được khán giả biết đến qua các ca khúc như Giá Như Em Nhìn Lại, Hết Yêu Thật Sao hay Sài Gòn Hôm Nay Mưa.

Mini album OE OE được xem là cột mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của JSOL khi cho thấy sự trưởng thành rõ nét về màu sắc và định hướng nghệ thuật. Trong đó, ca khúc Dán Mắt nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực khi đạt vị trí No.1 iTunes Việt Nam, No.2 Zing MP3 Realtime và liên tục xuất hiện trong Top Social Trend. Ngoài thành tích nhạc số, JSOL còn duy trì sức hút qua các mini concert, sân khấu biểu diễn lớn giúp cộng đồng người hâm mộ SONIC ngày càng mở rộng.

HURRYKNG

Sau hiệu ứng từ Anh Trai “Say Hi” 2024, HURRYKNG tiếp tục duy trì sức hút trong năm 2025 khi mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, biểu diễn đến thời trang. Không chạy theo các xu hướng ngắn hạn, nam nghệ sĩ từng bước định hình màu sắc riêng bằng tư duy âm nhạc hiện đại, hình ảnh trưởng thành.

Những sản phẩm như WALK, Kim Phút Kim Giờ, No Alcohol hay BLEED… giúp HURRYKNG ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên nền tảng số. Không chỉ hoạt động sôi nổi trong âm nhạc, HURRYKNG còn tạo dấu ấn trong lĩnh vực thời trang khi liên tục xuất hiện tại các sự kiện quốc tế và đồng hành cùng nhiều thương hiệu lớn.

Năm 2025 cũng được xem là giai đoạn nam rapper mở rộng mạnh mẽ sức ảnh hưởng với hình ảnh cá tính, thời thượng và phong cách lifestyle hiện đại. Gia nhập Tinh Hà “Say Hi”, HURRYKNG được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng bùng nổ cùng màu sắc âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân.

CONGB

Sau dấu ấn tại Anh Trai “Say Hi” 2025 với giải thưởng The Best Performer, CONGB nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý của V-Pop nhờ năng lượng sân khấu mạnh mẽ, giọng hát nội lực và tinh thần trình diễn nổi bật.

Trước đó, nam nghệ sĩ từng được khán giả biết đến qua chương trình sống còn Boys Planet tại Hàn Quốc. Năm 2026 đánh dấu bước tiến mới khi CONGB phát hành EP đầu tay CONGBDAY gồm 5 ca khúc mang đậm màu sắc cá nhân. EP này đã đạt hơn 10.000 bản vật lý chỉ sau 5 ngày mở bán. Fan meeting đầu tiên của CONGB tại TP.HCM cũng nhanh chóng "cháy vé" sau 10 phút mở bán, cho thấy sức kết nối mạnh mẽ giữa nam nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ UNICONG.

Ngoài âm nhạc, CONGB còn liên tục xuất hiện tại nhiều giải thưởng dành cho nghệ sĩ trẻ như WeYoung, WeChoice Awards, Cống Hiến hay Đẹp Awards, qua đó khẳng định vị trí trong nhóm nghệ sĩ tăng trưởng nổi bật của năm.

Vương Bình

Nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả qua Anh Trai “Say Hi” 2025, Vương Bình nhanh chóng gây chú ý với ngoại hình sáng, tính cách gần gũi cùng hình ảnh trẻ trung, thân thiện. Song song đó, nam ca sĩ từng bước mở rộng dấu ấn cá nhân bằng màu nhạc nhẹ nhàng, tích cực và cảm xúc.

Các ca khúc như Thành Phố Phía Đông, Cho Phép Tôi Mời Anh Một Ly hay Thanh Tân giúp nam ca sĩ duy trì sự quan tâm ổn định trên nền tảng số. Album solo đầu tay Anh Bờ Vai được xem là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của Vương Bình khi ghi nhận hơn 22 triệu lượt nghe trên các nền tảng nghe nhạc và lọt nhóm album bán chạy nổi bật của năm 2025.

Ngoài âm nhạc, Vương Bình tiếp tục duy trì sự gắn kết với người hâm mộ thông qua fanmeeting Binhjama Party tại TP.HCM và Hà Nội. Góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi”, nam nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến những sân khấu giàu cảm xúc cùng nguồn năng lượng gần gũi, tích cực.