Tây Du Ký Đại Náo chuẩn "hạt nhài": Tôn Ngộ Không "xuyên không" đến Thái Lan

HHTO - Sau những suất chiếu đầu tiên, “Tây Du Ký Đại Náo” thu hút khán giả khi chọn cách làm mới hình tượng Tôn Ngộ Không, biến hành trình thỉnh kinh kinh điển thành cuộc phiêu lưu xuyên không pha màu sắc hài Thái Lan.

Phim mở đầu với bối cảnh quen thuộc khi thầy trò Đường Tăng lên đường sang Tây Thiên lấy kinh. Tuy nhiên lần này, nhóm lại thiếu vắng Trư Bát Giới. Giữa hành trình, cả nhóm bất ngờ bị hàng loạt yêu quái như Thiết Phiến Công Chúa, Nhện Nhện Tinh, Cửu Vĩ Hồ và Ngưu Ma Vương truy sát nhằm nuốt thịt Đường Tăng để được trường sinh bất tử.

Trong lúc giao chiến, Tôn Ngộ Không bị quạt Ba Tiêu đánh văng qua một khe nứt không gian, rơi xuống bãi rác khổng lồ tại Thái Lan hiện đại. Rời xa thế giới thần thoại quen thuộc, Tề Thiên Đại Thánh bất ngờ được một nhóm trẻ em nghèo đưa về chăm sóc. Từ đây, bộ phim dần chuyển hướng thành câu chuyện tình bạn cảm động giữa thần tiên và con người.

Trong Tây Du Ký Đại Náo, nhân vật Tôn Ngộ Không do danh hài Jazz Padung đảm nhận mang diện mạo vừa tinh nghịch vừa hài hước, khác xa hình tượng Mỹ Hầu Vương quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ. Trong khi đó, Đường Tam Tạng do Junior Kajbhunditt - gương mặt từng xuất hiện trong Tee Yod - thủ vai lại mang màu sắc trẻ trung, hiện đại hơn các phiên bản trước.

Tại Thái Lan, bộ phim tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều sau những suất chiếu đầu tiên. Trên Pantip, một bộ phận khán giả đánh giá tác phẩm mang tinh thần giải trí nhẹ nhàng, phù hợp với gia đình và trẻ nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng các em nhỏ trong rạp phản ứng tích cực trước hình ảnh vui nhộn của Tôn Ngộ Không cùng phần màu sắc nổi bật xuyên suốt bộ phim.

Tại Việt Nam, nhiều bình luận trên các fanpage về phim ảnh cho rằng tác phẩm phù hợp với tiêu chí “xem vui cuối tuần”, nhưng khó tạo dấu ấn mạnh như những phiên bản Tây Du Ký từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

​Bên cạnh đó, diễn xuất của Jazz Padung tiếp tục là điểm khiến khán giả bàn luận nhiều nhất. Dù nội dung còn gây tranh cãi, phần lớn ý kiến đều thừa nhận nam danh hài vẫn giữ được nét duyên riêng với biểu cảm hình thể cùng phong cách tung hứng đặc trưng. Những phân đoạn Tôn Ngộ Không lần đầu thích nghi với thế giới hiện đại được xem là phần mang lại nhiều tiếng cười nhất cho bộ phim.

Tây Du Ký Đại Náo là một trong những phiên bản Tây Du Ký khác lạ nhất xuất hiện trên màn ảnh những năm gần đây. Thay vì tập trung vào hành trình thỉnh kinh quen thuộc, bộ phim chọn cách đưa Tôn Ngộ Không đến thế giới hiện đại để kể một câu chuyện mang màu sắc gia đình, tình bạn và sự thích nghi.

Với những ai tìm kiếm một bộ phim giải trí nhẹ nhàng, nhiều tiếng cười và không quá đặt nặng tính logic, Tây Du Ký Đại Náo vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.