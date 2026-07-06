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Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tranh cãi vì váy áo: Ngại mặc hở nhưng chọn váy xẻ sâu?

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Một lần nữa, Địch Lệ Nhiệt Ba lại thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng vì bộ váy có khoảng xẻ khá sâu khiến cô liên tục phải tìm cách che chắn. Nhưng có đúng là "mỹ nhân Tân Cương" khó xử vì trang phục như netizen nói hay không?

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Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba chọn một bộ váy xanh nhạt đầy ngọt ngào khi tham dự sự kiện. Mỹ nhân Tân Cương giữ được biểu cảm tươi tắn vui vẻ suốt chương trình, nhưng sau đó, mạng xã hội lại nảy sinh tranh cãi, cho rằng Nhiệt Ba không được thoải mái, liên tục tỏ ra gượng gạo vì bộ váy xẻ quá sâu.

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Quả thực thiết kế khá táo bạo, khiến cho Địch Lệ Nhiệt Ba lúc thì khéo léo kéo mái tóc dài ra phía trước, lúc lại dùng tay cầm mic đưa lên che chắn để tránh sự cố. Ngay cả khi chụp ảnh trước sự kiện, cô cũng chọn cách tạo dáng kín đáo nhất có thể.

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Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên vẫn rất vui vẻ trò chuyện với khán giả, luôn rạng rỡ giới thiệu sản phẩm. còn xoay người tạo dáng trước ống kính chứ hoàn toàn không có chuyện bối rối khó xử vì váy áo.

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Xưa nay, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có thói quen dùng tay che chắn khi mặc đồ cổ trễ, váy quây. Mỗi khi xuất hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn bị cả trăm ống kính vây quanh, từ rất nhiều góc nên khó mà tự tin tạo dáng, nhiều lúc chỉ chú tâm vào việc làm sao để váy không gặp trục trặc.

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Chính vì thế, khán giả cho rằng nếu Địch Lệ Nhiệt Ba lo lắng quá mức như vậy thì cô nên mặc váy áo kín đáo hơn, thay vì mặc đồ hở bạo rồi liên tục khép nép đưa tay giữ váy. Với vị thế của Nhiệt Ba, cô có thể chủ động chọn trang phục theo ý mình chứ không phải tân binh để mà stylist đưa gì sẽ phải mặc cái đó.

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Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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