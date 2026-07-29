Điều quan trọng nhất khi học CNTT không phải là tấm bằng, mà là chọn môi trường nào để được học thật, làm thật

Có nên học CNTT trong bối cảnh AI đang bùng nổ không? Nên học CNTT ở đâu để có việc làm sau tốt nghiệp? Đó là những trăn trở của cả phụ huynh và học sinh khi nghĩ về con đường tương lai phía trước, liệu rằng ngành học CNTT đang thoái trào không?

Hiện nay, AI có thể viết code, hàng trăm khóa học lập trình xuất hiện mỗi năm, còn doanh nghiệp liên tục yêu cầu những kỹ năng mới. Trong bối cảnh đó, phụ huynh và các bạn trẻ đều thực sự đắn đo, do dự khi lựa chọn môi trường nào đào tạo CNTT phù hợp đôi khi quan trọng hơn việc lựa chọn tấm bằng nào.

CNTT không chỉ là "ngành hot", mà đã trở thành nền tảng của mọi ngành nghề

Theo số liệu từ báo cáo thị trường lao động CNTT giai đoạn 2024–2025 do ABS thực hiện, Việt Nam dự kiến cần khoảng 700.000 nhân lực CNTT trong năm 2025, cho thấy nhu cầu về nhân lực CNTT cũng tiếp tục tăng mạnh, không những không thoái trào mà chính CNTT là chìa khóa cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở số lượng tuyển dụng ngành CNTT rất lớn, thì mức lương trung bình của lập trình viên hiện dao động từ 1.100–3.000 USD/tháng, trong khi các vị trí như kỹ sư AI hay chuyên gia an toàn thông tin còn có thu nhập cao hơn. Vậy tại sao doanh nghiệp đang thiếu người làm được việc còn sinh viên thất nghiệp thì nhiều?”

Theo anh Nguyễn Tuân, người có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực CNTT và hiện đồng thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc đào tạo Khối ngành CNTT của Viện đào tạo quốc tế FPT, anh thẳng thắn chia sẻ: "Hơn 20 năm làm việc trong doanh nghiệp giúp tôi nhìn thấy rất rõ doanh nghiệp đang cần gì. Còn nhiều năm đồng hành cùng sinh viên lại cho tôi hiểu các bạn đang thiếu điều gì. Khoảng cách ấy không nằm ở việc sinh viên thiếu kiến thức, mà ở việc nhiều bạn chưa được học trong một môi trường đủ thực tế để chuyển kiến thức thành năng lực làm nghề."

Anh Nguyễn Tuân chia sẻ trong buổi định hướng với tân sinh viên Aptech

Cho nên, phụ huynh và học sinh lựa chọn theo học ngành CNTT, điều quan trọng nhất không phải là học xong nhận tấm bằng nào, mà là tìm được một môi trường giúp các bạn trẻ được học thật, làm thật và đủ năng lực làm việc như một kỹ sư công nghệ ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Doanh nghiệp chỉ tuyển người làm được việc bên sinh viên thì phải chọn môi trường học thật, làm thật

Ngày nay, kiến thức chuyên môn không còn là rào cản lớn. Sinh viên có thể học qua Internet, sử dụng AI để hỗ trợ lập trình hay tiếp cận những công nghệ mới chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều doanh nghiệp cần không chỉ là một người biết viết code, mà là người biết tạo ra giá trị từ những dòng code. Đó là khả năng phân tích bài toán, làm việc nhóm, giao tiếp với khách hàng, thích nghi với quy trình dự án và chịu trách nhiệm với sản phẩm mình tạo ra. Những năng lực ấy không thể hình thành chỉ qua giáo trình hay những bài kiểm tra trên lớp, mà cần được rèn luyện trong một môi trường học tập gắn với thực tế doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đến tận trường để tuyển dụng sinh viên Aptech Việt Nam

"Thị trường lao động không thiếu việc làm cho sinh viên ngành CNTT. Điều các công ty đang cần là những người trẻ đủ năng lực để bắt tay vào công việc ngay từ ngày đầu tiên”. Đây cũng chính là triết lý giáo dục mà anh Tuân đang thực hiện trong suốt hơn 20 năm qua tại Aptech Việt Nam. Với anh, chính môi trường đào tạo sẽ quyết định liệu một sinh viên chỉ biết lập trình, hay có thể tự tin bước vào doanh nghiệp và làm được việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Học thật, làm thật: Khi mỗi buổi học CNTT tại Aptech đều là một dự án

Trong doanh nghiệp không ai giao cho kỹ sư một bài tập với đáp án có sẵn. Điều họ nhận được là một bài toán thực tế cần nhiều người cùng phối hợp để giải quyết. Vì vậy, lớp học CNTT cũng cần được thiết kế theo cách tương tự. Trong các buổi học, giảng viên Aptech không chỉ hướng dẫn cách viết một đoạn mã, mà còn đặt sinh viên vào vai trò của một kỹ sư phần mềm: phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp, lập trình, kiểm thử, trình bày sản phẩm và nhận phản hồi từ giảng viên cũng như các thành viên trong nhóm.

Sinh viên Aptech tham gia Cuộc thi Techwiz quốc tế - Thử thách 100h code liên tục

Chính quá trình ấy giúp sinh viên Aptech hiểu rằng, một sản phẩm công nghệ không được tạo nên bởi một cá nhân, mà là kết quả của tư duy, kỹ năng phối hợp và trách nhiệm của cả một tập thể. Anh Tuân tâm sự: "Tôi luôn mong lớp học giống một nhóm phát triển phần mềm hơn là một lớp học truyền thống. Khi được làm dự án thật, sinh viên sẽ hiểu vì sao mình học kiến thức đó và sau này sẽ sử dụng nó vào đâu”.

Anh Tuân (ngoài cùng bên phải) trong lễ tốt nghiệp của sinh viên Aptech 2026

Theo anh, điều giá trị nhất mà một mentor mang lại không phải là đáp án, mà là cách đặt câu hỏi để sinh viên tự tìm ra lời giải, biết tư duy như một kỹ sư và chủ động học hỏi trước những thay đổi không ngừng của công nghệ. Tại Aptech, anh Tuân luôn tâm niệm: "Điều tôi muốn dạy không chỉ là lập trình. Tôi muốn các bạn hiểu cách một kỹ sư công nghệ suy nghĩ, làm việc và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp."

Thị trường lao động không chờ những người học xong mới bắt đầu học việc. Doanh nghiệp cần những người đã được rèn luyện để sẵn sàng làm việc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và đó cũng là lý do, trong ngành CNTT, điều quan trọng nhất không phải là tấm bằng, mà là môi trường để học thật, làm thật như Aptech Việt Nam

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