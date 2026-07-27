Hành trình chinh phục tấm vé vào Chung kết năm Olympia 26 của nam sinh Hưng Yên

HHTO - Trải qua các cuộc thi Tuần, cuộc thi Tháng và cuộc thi Quý với tinh thần bền bỉ cùng nỗ lực không ngừng, nam sinh Nguyễn Huy Quang Minh (trường THPT chuyên Thái Bình - Hưng Yên) đã xuất sắc giành được tấm vé tiến vào trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26.

Xuất hiện trong Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Nguyễn Huy Quang Minh sớm tạo lợi thế sau màn Khởi động và Vượt chướng ngại vật. Nam sinh “giữ vững” ngôi đầu bảng trong phần thi đấu tiếp theo và bứt phá giành chiến thắng với 250 điểm sau màn cạnh tranh điểm số với các thí sinh khác.

Ở cuộc thi Tuần, ngay sau khi gợi ý thứ hai xuất hiện, cả 4 thí sinh cùng giành quyền trả lời từ khóa chướng ngại vật với đáp án chính xác “Nhóm máu”, trong đó Quang Minh là người nhấn chuông nhanh nhất và được tính điểm.

Trở lại với Cuộc thi Tháng 1 - Quý 3, nam sinh THPT chuyên Thái Bình liên tục giữ vị trí dẫn đầu đoàn leo núi. Với bản lĩnh và một chút liều lĩnh, Quang Minh đã thành công ghi trọn 50 điểm khi nhấn chuông giành quyền trả lời từ khóa trong phần thi Vượt chướng ngại vật, củng cố ngôi vị đầu bảng.

Tại phần thi Tăng tốc, nam sinh có sự cách biệt điểm số lớn so với các bạn còn lại. Trong phần thi Về đích, cậu bạn cũng liên tục giành được cơ hội ghi điểm từ các thí sinh khác. Kết quả chung cuộc, với màn thể hiện xuất sắc và phong độ ổn định qua từng phần thi, chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng đã gọi tên Quang Minh với số điểm 345 điểm đầy ấn tượng.

Nam sinh Hưng Yên đãliên tục chớp lấy cơ hội, ghi điểm từ các đối thủ khác trong phần thi Về đích cuộc thi Tháng.

Gần đây nhất trong cuộc thi Quý 3, Quang Minh tiếp tục đối đầu với những đối thủ nặng ký khi vị trí dẫn đầu liên tục có sự thay đổi giữa các thí sinh. Tuy nhiên, với sự nhạy bén và bản lĩnh thi đấu, nam sinh đã từng bước lấy lại lợi thế để mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về Hưng Yên.

Sau phần thi Vượt chướng ngại vật, Quang Minh đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Ngọc My khi nữ sinh nhanh tay bấm chuông và giành trọn điểm ở câu hỏi từ khóa. Bước ngoặt đến ở phần thi Tăng tốc, Quang Minh đã có sự bứt phá điểm số đầy bất ngờ để giành lại vị thế đứng đầu với 165 điểm. Dù không thể đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi đầu tiên trong phần thi Về đích, nam sinh THPT Chuyên Thái Bình vẫn duy trì phong độ khi thuận lợi vượt qua hai câu hỏi còn lại.

Bằng bản lĩnh và chiến thuật thi đấu thông minh, Quang Minh đã nhanh chóng lấy lại vị thế dẫn đầu sau phần thi Tăng tốc.

Điểm số của Quang Minh còn có sự thay đổi khi cậu bạn nhanh tay nhấn chuông và giành được 20 điểm từ Ngọc My. Chung cuộc, Quang Minh đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 225 điểm, thành công mang cầu truyền hình về Hưng Yên.