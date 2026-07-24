Để trở thành "người chơi" hệ đa ngôn ngữ, chỉ chăm chỉ thôi liệu có đủ?

HHTO - Nếu vài năm trước "đạt IELTS 7.0+" từng là mục tiêu lớn, thì giờ đây không ít teen Việt đã có thêm một wishlist mới: Tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha… Nhưng muốn trở thành người chơi hệ đa ngôn ngữ, chỉ chăm chỉ thôi liệu có đủ?

Biết nhiều ngoại ngữ trở thành "siêu năng lực" mới

Trước đây, bạn chỉ cần giỏi tiếng Anh đã được xem là có lợi thế. Nhưng với Gen Z, tiếng Anh ngày càng trở thành nền tảng, còn ngoại ngữ thứ hai, thứ ba dần trở thành “điểm cộng” giúp mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp và trải nghiệm. Đó cũng là lúc khái niệm multilingual xuất hiện ngày càng nhiều trong cộng đồng teen.

Multilingual (đa ngôn ngữ) là khả năng sử dụng từ hai ngôn ngữ trở lên để phục vụ sở thích hoặc giao tiếp, học tập và làm việc hằng ngày.

Không học ngoại ngữ theo phong trào, teen Việt đang xây dựng bản đồ ngôn ngữ phù hợp với định hướng của bản thân.

Việc lựa chọn ngoại ngữ tiếp theo nên xuất phát từ nhu cầu thực tế. Bạn thích ngôn ngữ nào? Bạn học để làm gì? Nếu hướng đến công việc thì nơi mình sống có nhiều doanh nghiệp sử dụng ngôn ngữ đó không? Nếu muốn giảng dạy thì cần học thêm chứng chỉ gì để bổ trợ? - Bạn Ngô Hà Phương Uyên

(đang ôn luyện tiếng Hàn và học thêm tiếng Tây Ban Nha)

Bạn yêu K-Pop bắt đầu học tiếng Hàn để dù tham gia concert ở bất kỳ quốc gia nào cũng có thể hiểu hết được tâm tư của thần tượng. Có bạn học tiếng Nhật vì muốn xem anime không cần phụ đề hay học tiếng Trung vì muốn tìm hiểu thị trường, đọc tài liệu gốc cho công việc tương lai.

Một ngoại ngữ không chỉ gắn với một quốc gia. Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức tại gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, còn tiếng Tây Ban Nha được hơn 20 quốc gia công nhận là ngôn ngữ chính thức. Vì thế, không ít teen quyết định học thêm ngôn ngữ để tìm hiểu văn hóa hay lên kế hoạch du học, du lịch.

Các quốc gia, khu vực sử dụng ngôn ngữ phổ biến.

Giữ “chuỗi lửa” với phương pháp học chéo ngôn ngữ

Một trong những lý do khiến nhiều teen tự tin học thêm ngoại ngữ là vì các ngôn ngữ không hoàn toàn tách biệt. Nếu đã có nền tảng tiếng Anh, việc học tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha sẽ dễ dàng hơn vì bộ từ vựng đồng nguyên (cognates) cùng gốc Latin như family - famille, normal - normal, attention - attention gần như giữ nguyên cách viết. Nếu từng luyện kỹ năng viết IELTS bằng tiếng Anh, bạn cũng sẽ làm quen nhanh hơn với dạng viết Production écrite trong tiếng Pháp.

Bạn Phương Linh.

Tuy nhiên, khi học các ngôn ngữ có cách viết gần giống nhau, người học dễ mang thói quen của ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác hay gặp hiện tượng Byelingual (Goodbye + Bi-lingual) - trạng thái thông thạo nhiều ngôn ngữ, nhưng bộ não bị quá tải dẫn đến việc quên từ vựng của các ngôn ngữ vừa học.

Bạn Phương Linh (sinh viên Đại học Paris-Saclay, Pháp) chia sẻ: “Giai đoạn đầu học tiếng Pháp, mình thường xuyên lẫn phát âm Anh - Pháp vì cách viết khá giống nhau, thậm chí accent tiếng Anh của mình cũng bị ảnh hưởng trong một thời gian”.

1. Lập thời khóa biểu ngôn ngữ

Để hạn chế tình trạng các ngôn ngữ chồng lấn lên nhau, bí kíp lại nằm ở cách phân chia thời gian và môi trường luyện tập để mỗi ngôn ngữ đều có không gian riêng. Việc sắp xếp thời gian cố định cho từng ngôn ngữ thay vì học xen kẽ giúp não bộ hình thành thói quen “chuyển chế độ”. Buổi sáng bạn có thể nghe podcast tiếng Anh để vừa cập nhật tin tức, vừa duy trì vốn từ chuyên ngành. Trước khi đi ngủ hãy dành thời gian cho các ngôn ngữ còn lại và chia theo từng khung giờ, ngày, tuần, tháng để học.

2. Học ngôn ngữ qua sở thích thường ngày

Bên cạnh đó, động lực cũng là yếu tố quyết định việc có thể theo đuổi nhiều ngoại ngữ trong thời gian dài. Thay vì chỉ học qua giáo trình, bạn có thể học ngôn ngữ qua những sở thích thường ngày như xem phim, đọc truyện, theo dõi YouTuber hay khám phá văn hóa của quốc gia bạn yêu thích.

Không có một công thức duy nhất để trở thành người multilingual. Điều quan trọng không phải là bộ sưu tập chứng chỉ hay bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ, mà là mỗi ngôn ngữ có đang mở ra tấm hộ chiếu mới để bạn khám phá thế giới hay chưa.