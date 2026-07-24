Trường Tiểu học Phương Mai đón học sinh lớp 1, cô Hiệu trưởng dặn 3 điều đáng yêu

Sáng 24/7, hàng trăm học sinh và phụ huynh đã có mặt tại trường Tiểu học Phương Mai để tham gia lễ đón học sinh lớp 1 năm học 2026 - 2027. Tại "nhà mới", các bạn nhỏ được thầy cô chào đón, gặp gỡ những mascot siêu cưng, có khu check-in riêng để kịp lưu lại những khoảnh khắc ngày đầu đến trường.

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Phần khởi động của chương trình diễn ra sôi nổi dưới sự điều phối của 2 bạn vịt do chính thầy cô của trường Tiểu học Phương Mai hóa thân. Toàn bộ "út cưng" của trường đều hết mình với trò chơi "đóng băng", thể hiện sự nhanh nhẹn, thông minh trong trò chơi giải đố.

Tại buổi lễ, các bạn học sinh lớp 1 lần đầu tiên được gặp cô Hiệu trưởng Ngô Phi Khanh. Ai nấy đều chăm chú lắng nghe từng lời. Cô bày tỏ niềm vui và trông đợi vào thế hệ học sinh tiếp theo của Tiểu học Phương Mai. Đồng thời, cô cũng nhắn nhủ các "bé út" 3 điều quan trọng.

Đầu tiên là các bạn cần đi ngủ sớm để thức dậy thật vui, thật khỏe và luôn mỉm cười đến trường. Điều thứ hai là mỗi ngày hãy tự đeo chiếc cặp của mình khi đến trường và khi về nhà. Chiếc cặp sẽ nhắc các bạn rằng: "Mình đã lớn rồi!". Và điều cuối cùng là hãy luôn bỏ rác đúng nơi quy định để trường mình lúc nào cũng sạch đẹp, vì "ngôi trường sạch sẽ là nhờ đôi bàn tay của tất cả chúng mình".

Các bạn nhỏ hào hứng và chăm chú lắng nghe trong buổi lễ đón học sinh lớp 1.

Bên cạnh trò chơi khởi động, các bạn học sinh lớp 1 cũng được nhận món quà tinh thần là 2 tiết mục văn nghệ do giáo viên và anh chị thuộc câu lạc bộ văn nghệ của trường chuẩn bị.

Sau phần biểu diễn ca khúc đại diện của trường "Nơi ước mơ bay lên", đại diện các bạn học sinh lớp 1 lần lượt tặng hoa cho giáo viên chủ nhiệm.

Lễ đón học sinh lớp 1 của trường Tiểu học Phương Mai khép lại là lúc tất cả học sinh trở về lớp để làm quen với nhà mới, nhận những món quà "sít-rịt" được thầy cô, nhà trường chuẩn bị. Đây sẽ là một trong những "buổi học" đặc biệt trong hành trình mới của các bạn, khi là tiết học hiếm hoi có sự tham gia của phụ huynh, cùng liên hoan, kết bạn và lắng nghe những điều cần chuẩn bị cho năm học mới.