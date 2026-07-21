Đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Người trong cuộc nói gì?

HHTO - Nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học được tổ chức riêng, học sinh lớp 12 sẽ phải chuẩn bị ra sao cho năm cuối cấp? Không chỉ là thêm một kỳ thi, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên cho rằng phương án này có thể kéo theo những thay đổi về cách ôn tập, chi phí dự thi và cơ hội xét tuyển.

Đề xuất nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học đang thu hút nhiều sự quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh xảy ra nghi vấn gian lận điểm thi ở Tuyên Quang và một số địa phương.

Nhiều quan điểm cho rằng việc tách hai kỳ thi có thể giúp mỗi kỳ thi phục vụ đúng chức năng và mục tiêu: Một kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp, một kỳ thi riêng nhằm tuyển chọn thí sinh vào đại học. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về áp lực và chi phí phát sinh nếu học sinh phải trải qua nhiều kỳ thi hơn.

Mỗi phòng thi có 2 giám thị đảm bảo công tác coi thi. Ảnh: Duy Phạm/TPO

Học sinh: Mong có thêm cơ hội nhưng lo áp lực tăng

Là đối tượng chịu tác động trực tiếp nếu phương án tách kỳ thi được triển khai, nhiều học sinh THPT cho rằng thay đổi này không chỉ đồng nghĩa với việc có thêm một kỳ thi, mà còn kéo theo những điều chỉnh lớn trong cách ôn tập, định hướng xét tuyển và chi phí chuẩn bị cho năm cuối cấp.

Chia sẻ với Hoa học trò Online, bạn Phạm Đỗ Khánh Ngọc (SN 2009) không mong muốn phương án tổ chức hai kỳ thi riêng: "Việc tổ chức hai kỳ thi riêng khiến học sinh phải dành nhiều thời gian và chi phí hơn cho việc ôn tập, di chuyển và tham gia thi, đồng thời làm gia tăng áp lực thi cử trong giai đoạn vốn đã nhiều căng thẳng".

Khánh Ngọc bày tỏ quan điểm về đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. - Ảnh: NVCC

Còn bạn Nguyễn Minh Trí, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt) băn khoăn khi cùng lúc phải chuẩn bị cho hai kỳ thi có mục tiêu và cách đánh giá hoàn toàn khác nhau.

"Nếu tách kỳ thi thì việc ôn tập của mình sẽ thay đổi khá nhiều. Thay vì chỉ ôn theo một ma trận, mình sẽ phải chuẩn bị cho nhiều ma trận khác nhau nên rất dễ bị rối và nhầm lẫn kiến thức" - Trí chia sẻ.

Dù vậy, Minh Trí nhìn nhận việc tách hai kỳ thi cũng có thể mở ra thêm cơ hội cho những học sinh đã xác định rõ mục tiêu ngành nghề: "Mình nghĩ cơ hội đậu vào ngành mình yêu thích có thể sẽ cao hơn vì mức độ cạnh tranh được thu hẹp lại. Nhưng đổi lại, việc phải đạt điểm cao ở cả hai kỳ thi sẽ là một áp lực rất lớn".

Bạn Trần Minh Quân (2008) cũng nghiêng về phương án tách hai kỳ thi: "Mình nghĩ kỳ thi tốt nghiệp chỉ nên dùng để xét tốt nghiệp THPT, còn tuyển sinh đại học nên có kỳ thi hoặc hình thức đánh giá riêng. Như vậy, các trường đại học cũng sẽ có thêm cơ sở để lựa chọn thí sinh phù hợp".

Chiến lược ôn tập sẽ thay đổi ra sao?

Cả Minh Trí và Minh Quân có cùng ý kiến rằng, bên cạnh vấn đề tách hay giữ, điều học sinh quan tâm hơn cả là sự ổn định của phương án tuyển sinh để các bạn có đủ thời gian chuẩn bị và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp.

Minh Quân bày tỏ: "Chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian chuẩn bị hơn, nhưng nếu lịch thi và quy chế được công bố từ sớm thì mình nghĩ học sinh vẫn có thể chủ động sắp xếp việc học".

Khánh Ngọc cũng cho biết nếu đề xuất được triển khai, phương thức học tập của bạn sẽ có những điều chỉnh nhất định để chuẩn bị tốt nhất cho cả hai kỳ thi.

"Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, mình chủ yếu tập trung ôn tập kiến thức của lớp 12. Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ đòi hỏi quá trình chuẩn bị dài hơn vì cần hệ thống lại kiến thức từ các năm học trước" - Khánh Ngọc chia sẻ.

Tuy nhiên, nữ sinh cho biết bản thân không quá lo lắng trước những thay đổi có thể xảy ra. Theo Ngọc, việc chủ động tìm hiểu và chuẩn bị các phương thức xét tuyển đại học khác ngoài xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn và giảm bớt áp lực trong quá trình chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh.

Phụ huynh lo "gánh nặng" chi phí phát sinh

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn về những áp lực tâm lý và chi phí có thể phát sinh nếu con em phải tham gia thêm một kỳ thi riêng.

Phụ huynh luôn sát cánh cùng con trong kỳ thi quan trọng. - Ảnh: Tôn Huy

Cô Kích Hoánh (42 tuổi, An Giang) - một phụ huynh có con chuẩn bị bước vào năm cuối THPT - cho biết, điều khiến cô trăn trở nhất là sức khỏe tinh thần của con trong suốt quá trình ôn tập.

"Việc có thêm một kỳ thi sẽ tạo thêm nhiều áp lực cho các con, ảnh hưởng đến sức khỏe do phải ôn tập nhiều hơn, tác động đến sinh hoạt hằng ngày" - cô Hoánh chia sẻ.

Mặt khác, cô Hoánh quan ngại rằng nếu hai kỳ thi được tổ chức riêng, các gia đình sẽ phải "gánh" thêm kinh phí cho việc đi lại, ăn ở và ôn luyện, đặc biệt với học sinh ở các địa phương phải di chuyển đến nơi tổ chức thi. Do đó, cô Hoánh mong muốn bất kỳ thay đổi nào trong phương án tuyển sinh cũng cần hướng đến việc giảm áp lực cho học sinh, đồng thời vẫn bảo đảm các trường đại học có thể tuyển chọn đúng người học phù hợp.

Điều quan trọng là một kỳ thi công bằng và minh bạch

Ở góc độ người trực tiếp đồng hành cùng học sinh trong quá trình ôn thi, thầy Huỳnh Thanh Hồng, giáo viên môn Hóa học trường THPT Nguyễn Thần Hiến (An Giang) cho rằng, nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học được tổ chức riêng, giáo viên sẽ phải điều chỉnh kế hoạch giảng dạy theo hai mục tiêu khác nhau.

Thầy Huỳnh Thanh Hồng (người thứ 5, bên phải) đang công tác tại trường THPT Nguyễn Thần Hiến. - Ảnh: Kim Cương.

Theo thầy, với kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc ôn tập có thể được thiết kế nhẹ nhàng hơn vì mục tiêu chủ yếu là giúp học sinh hoàn thành chương trình phổ thông.

Trong khi đó, những học sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ cần một lộ trình ôn luyện chuyên sâu hơn, bám sát yêu cầu của từng kỳ thi hoặc từng cơ sở đào tạo. Điều này có thể tạo thuận lợi cho những bạn đã có định hướng rõ ràng nhưng cũng khiến những học sinh còn phân vân về ngành nghề phải "nhập cuộc" sớm hơn.

Thầy Hồng nhấn mạnh: "Thi chung hay thi riêng không phải là điều quan trọng nhất. Điều cốt lõi là phải có một kỳ thi nghiêm túc, công bằng và minh bạch để học sinh được đánh giá đúng năng lực của mình".

Dù lựa chọn phương án nào, những "người trong cuộc" đều có chung mong muốn là xây dựng một cơ chế thi cử vừa bảo đảm tính công bằng, minh bạch, vừa đánh giá đúng năng lực người học. Học sinh cần sớm được thông tin về những thay đổi quan trọng để có đủ thời gian chuẩn bị, từ đó chủ động trong việc học và chuẩn bị cho kỳ thi; đồng thời giảm bớt tâm lý lo lắng trước cột mốc tương lai hệ trọng.