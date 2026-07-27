Gen Z chọn ngành học từ những điều mình trăn trở

Không chọn ngành học chỉ vì xu hướng hay cơ hội việc làm, nhiều Gen Z tìm thấy hướng đi từ những vấn đề mình quan tâm. Hành trình đó đưa các bạn đến giảng đường Nhật Bản với những mục tiêu đã được định hình từ sớm, thông qua những Quỹ Học bổng toàn phần danh giá.

Một dự án giáo dục dành cho trẻ khuyết tật nghe nhìn đã thay đổi định hướng của Phạm Kim Chi (THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng). Trong thời gian tham gia hỗ trợ các em tại TP. Hải Dương, nữ sinh nhận ra học liệu dành cho trẻ khuyết tật tại Việt Nam vẫn còn nhiều khoảng trống. Trải nghiệm đó trở thành một trong những lý do để Kim Chi quyết định du học Nhật Bản.

Từ trải nghiệm tình nguyện đến quyết định du học

Giai đoạn 2024 - 2025, Kim Chi giữ vai trò Phó Ban tổ chức một dự án giáo dục tại TP. Hải Dương. Dự án hỗ trợ trực tiếp 50 trẻ khuyết tật nghe nhìn. Nhóm tổ chức các hoạt động học tiếng Anh và rèn luyện kỹ năng Cảm xúc - Xã hội (SEL), giúp các em nhận biết và bộc lộ cảm xúc bằng những phương pháp phù hợp.

Qua quá trình đồng hành, Kim Chi nhận thấy học liệu giáo dục đặc biệt hiện vẫn chủ yếu bám sát chương trình phổ thông. Trong khi đó, trẻ khuyết tật cần thêm nhiều tài liệu được thiết kế theo nhu cầu riêng để phát triển toàn diện hơn.

Từ trải nghiệm này, Kim Chi lựa chọn theo học Khoa Thông tin và Môi trường tại Đại học Keio. Nữ sinh định hướng nghiên cứu Tâm lý học và Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX Design). Kim Chi mong muốn tìm hiểu quy trình phát triển các sản phẩm giáo dục chuyên biệt trước khi trở về Việt Nam triển khai doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực này.

Với mong ước giúp đỡ các bạn học sinh khuyết tật nghe nhìn tại Việt Nam có cơ hội được học tập và phát triển toàn diện cả về mặt kiến thức lẫn kỹ năng trong cuộc sống, Kim Chi đã chinh phục suất Học bổng trị giá 4 triệu Yên.

Mang theo những dự án đến giảng đường Nhật Bản

Kim Chi không phải trường hợp duy nhất mang theo một mục tiêu cụ thể khi bước vào giảng đường đại học. Trương Khắc Ngọc Thạch (THPT Phổ thông Năng khiếu, TP.HCM) chọn ngành Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không Vũ trụ tại Đại học Kyushu. Thạch muốn nghiên cứu những loại máy móc nông nghiệp có độ bền cao và chi phí phù hợp hơn với điều kiện sản xuất của nông dân Việt Nam.

Được thử thách và phát triển bản thân tại môi trường Nhật Bản với Ngọc Thạch là cơ hội quý giá để “biến những điều không thể thành hiện thực”

Lê Đoài Phương (THPT Chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội) theo học ngành Kinh tế tại Đại học Keio. Phương quan tâm đến cách các thương hiệu Nhật Bản kết hợp giá trị truyền thống với thiết kế hiện đại. Từ đó, nữ sinh kỳ vọng có thêm kinh nghiệm để phát triển những sản phẩm mang bản sắc văn hóa Việt.

Trong khi đó, Trịnh Tuấn Minh (THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội) đặt mục tiêu theo học lĩnh vực kỹ thuật tại Institute of Science Tokyo. Minh mong muốn nghiên cứu các giải pháp mang tính hệ thống nhằm tối ưu hóa dòng vật chất và năng lượng trong chuỗi giá trị, thông qua các công nghệ xử lý, tái chế và thu hồi tài nguyên từ chất thải, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Kim Chi, Ngọc Thạch, Đoài Phương, Tuấn Minh là 4 trong số 9 em học sinh ưu tú nhận Học bổng Quỹ Fast Retailing năm thứ 4

Dù theo đuổi những lĩnh vực khác nhau, điểm chung của Kim Chi, Ngọc Thạch, Đoài Phương và Tuấn Minh là đều lựa chọn ngành học từ những vấn đề mình quan tâm. Cả 4 em học sinh ưu tú này và 5 em học sinh khác đến từ các trường THPT trên khắp cả nước đã xuất sắc chinh phục suất Học bổng Quỹ Fast Retailing năm thứ 4. Với sự hỗ trợ đắc lực này, các bạn sẽ tiếp tục hành trình học tập tại Nhật Bản trong 4 năm tới và thông qua chương trình, Fast Retailing kỳ vọng sẽ đồng hành cùng những người trẻ không chỉ theo đuổi tri thức, mà còn nuôi dưỡng các ý tưởng có thể tạo giá trị cho cộng đồng sau này.