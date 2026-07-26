Olympia 26: Nam sinh Hưng Yên xuất sắc mang cầu truyền hình về địa phương

HHTO - Với bản lĩnh vững vàng và chiến thuật thi đấu thông minh, Nguyễn Huy Quang Minh (trường THPT chuyên Thái Bình - Hưng Yên) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 225 điểm. Chiến thắng này cũng giúp nam sinh mang cầu truyền hình trực tiếp về địa phương của mình.

Cuộc thi Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Huy Quang Minh (trường THPT chuyên Thái Bình - Hưng Yên), Lê Nguyễn Nam Sơn (trường THPT chuyên Sơn Tây - Hà Nội), Huỳnh Lê Ngọc My (trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đà Nẵng), Nguyễn Đức Minh (trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Quý 3. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Quang Minh dẫn đầu với 65 điểm, đứng thứ hai là Ngọc My với 60 điểm, tiếp theo đó là Nam Sơn 25 điểm và Đức Minh 15 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 18 chữ cái, sau khi ô hình ảnh thứ hai được mở ra, Ngọc My và Đức Minh đều nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác là “Thanh niên xung phong”. Tuy nhiên, nhờ việc bấm chuông nhanh hơn, Ngọc My đã giành trọn vẹn số điểm ở câu trả lời này, vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Theo sau là Quang Minh với 75 điểm, Nam Sơn và Đức Minh cùng có 35 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, các thí sinh liên tục bám sát điểm số nhau. Quang Minh bất ngờ bứt phá điểm số, lấy lại vị thế dẫn đầu với 165 điểm, Ngọc My đứng thứ hai với 140 điểm, Nam Sơn và Đức Minh tiếp tục cùng ghi nhận số điểm 105 điểm.

Ở phần thi Về đích, Quang Minh lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh chưa đưa ra được đáp án đúng, nhưng do không có thí sinh nào giành quyền trả lời nên điểm số vẫn được giữ nguyên. Đến hai câu hỏi tiếp theo, Quang Minh trả lời chính xác và ghi được tổng cộng 40 điểm, khép lại phần thi với 205 điểm.

Sau phần thi, Quang Minh xuất sắc có được tổng cộng 205 điểm, tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi.

Ngọc My cũng lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, vì không có đáp án đúng nên Quang Minh đã nhanh tay nhấn chuông và giành 20 điểm từ đối thủ. Đến câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba có sử dụng ngôi sao hy vọng, Ngọc My khiến khán giả tiếc nuối vì không ghi được điểm nào. Nam Sơn ở hai câu hỏi cuối liên tục nhấn chuông để giành quyền trả lời nhưng chỉ thành công ghi được 20 điểm ở câu thứ ba. Kết thúc phần thi, tổng số điểm hiện tại của Ngọc My là 100 điểm.

Ngọc My khiến khán giả tiếc nuối vì không có đáp án đúng ở cả ba câu hỏi.

Nam Sơn lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ngay ở câu hỏi đầu tiên, cậu bạn đã trả lời đúng và ghi được 20 điểm. Tuy nhiên, Nam Sơn lại bỏ lỡ cơ hội ở câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba có sử dụng ngôi sao hy vọng. Đức Minh đã nhanh tay giành 30 điểm ở câu hỏi thứ hai. Trong khi đó, Ngọc My cũng nỗ lực giành giật điểm số ở câu hỏi cuối nhưng đã thất bại vì đáp án chưa chính xác. Kết thúc phần thi, Nam Sơn còn lại 85 điểm.

Nam Sơn bỏ lỡ cơ hội ghi điểm ở câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba có sử dụng ngôi sao hy vọng.

Đức Minh lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Đức Minh chưa có đáp án đúng, Ngọc My sau đó dù nhấn chuông cũng không giành được điểm. Tuy vậy, ở hai câu hỏi sau, Đức Minh đã lấy lại phong độ và ghi trọn vẹn 50 điểm, khép lại phần thi với tổng cộng 185 điểm.

Dù có khởi đầu không mấy thuận lợi, Đức Minh sau đó đã lấy lại phong độ và ghi được trọn vẹn 50 điểm ở hai câu hỏi cuối.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Huy Quang Minh (trường THPT chuyên Thái Bình - Hưng Yên) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 225 điểm.

Quang Minh chính là chủ nhân của vòng nguyệt quế Quý 3 với tổng số điểm là 225 điểm.

Về nhì là Nguyễn Đức Minh (trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội) với 185 điểm. Đứng thứ ba là Huỳnh Lê Ngọc My (trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đà Nẵng) với 110 điểm. Cuối cùng là Lê Nguyễn Nam Sơn (trường THPT chuyên Sơn Tây - Hà Nội) với 85 điểm.