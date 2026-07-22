Điều gì khiến nhiều teen “bối rối” về đề xuất “tách” kỳ thi tốt nghiệp THPT?

HHTO - Những ngày gần đây, thông tin về việc đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, phụ huynh và giáo viên. Động thái này cũng đã đặt ra một câu hỏi lớn: Nếu được triển khai, thay đổi này có thể tác động như thế nào đến kế hoạch ôn luyện vào đại học của teen?

Kỳ thi "2 trong 1" được ra đời như thế nào ?

Ngược về thời điểm trước năm 2015, học sinh sau khi hoàn thành lớp 12 phải trải qua hai kỳ thi riêng biệt: Kỳ thi tốt nghiệp THPT để được công nhận hoàn thành chương trình phổ thông và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng để xét tuyển vào các trường. Việc phải tham gia hai kỳ thi liên tiếp khiến thí sinh tốn nhiều thời gian, chi phí và chịu áp lực tâm lý lớn. Từ thực tế đó, Bộ GDĐT đã triển khai kỳ thi THPT Quốc gia (sau này được đổi tên thành kỳ thi tốt nghiệp THPT) theo mô hình “2 trong 1”, vừa xét công nhận tốt nghiệp, vừa cung cấp kết quả cho các trường đại học sử dụng để tuyển sinh.

Kỳ thi "2 trong 1" được ra đời để giải quyết những mặt hạn chế của việc tổ chức hai kỳ thi riêng biệt trước đó. Ảnh minh họa: Như Ý/ TPO.

Bài toán “cân bằng” giữa hai kỳ thi

Tuy nhiên, việc một kỳ thi đảm nhận đồng thời hai mục tiêu buộc đề thi vừa phải đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp, vừa đủ khả năng phân hóa để tuyển sinh đại học. Sau nhiều năm áp dụng, những hạn chế này cũng là cơ sở để xuất hiện đề xuất "tách" hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Minh Trang (sinh năm 2008, Hà Nội) vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, tỏ ra bất ngờ về đề xuất tách 2 kỳ thi: “Năm học vừa rồi, mình chỉ phải tập trung ôn cho một kỳ thi nên dù áp lực nhưng vẫn dễ sắp xếp hơn. Nếu tương lai triển khai hai kỳ thi riêng, mình nghĩ các bạn khóa sau sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để ôn tập và cân bằng cả hai kỳ thi."

Đối với teen chuẩn bị bước vào kỳ tuyển sinh trong thời gian tới, điều khiến các bạn băn khoăn không chỉ là việc sẽ phải tham gia một hay hai kỳ thi, mà còn là sự ổn định của lộ trình tuyển sinh. Bạn Vũ Thúy Hiền (sinh năm 2009, TP.HCM) bộc bạch: "Mình khá bối rối vì chưa biết khóa của mình có bị ảnh hưởng hay không. Hiện mình đang tìm hiểu nhiều phương thức xét tuyển như điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi đánh giá năng lực và chứng chỉ IELTS để lên kế hoạch từ sớm."

"Điều mình lo nhất hiện tại không phải là phải thi thêm một kỳ thi, mà là sợ mình đang chuẩn bị cho một mục tiêu, nhưng đến thời điểm chính thức thì "luật chơi" lại thay đổi. Thời khắc đó, mọi quyết định mình đưa ra từ bây giờ đều có thể không còn phù hợp."

Teen 2K8 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Ảnh minh họa: Ngọc Thuận/HHTO.

Mặt khác, nhiều chuyên gia lại nhìn nhận việc quay trở lại mô hình hai kỳ thi riêng như trước đây chưa chắc là lời giải tối ưu. Nếu tổ chức thêm một kỳ thi quy mô quốc gia phục vụ tuyển sinh đại học, học sinh có thể phải đối mặt với áp lực thi cử lớn hơn, trong khi chi phí tổ chức, ôn luyện và đi lại cũng tăng lên.

Thực tế, kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay không còn “gánh” toàn bộ nhiệm vụ tuyển sinh đại học như trước. Sự đa dạng trong phương thức tuyển sinh đã góp phần giảm áp lực cho một kỳ thi duy nhất và tạo điều kiện để các trường lựa chọn thí sinh phù hợp với yêu cầu đào tạo.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng thay vì thay đổi toàn bộ mô hình, điều cần ưu tiên là tiếp tục hoàn thiện cơ chế tuyển sinh, nâng cao chất lượng đề thi và tăng tính minh bạch, công bằng trong công tác xét tuyển.

Ảnh minh hoạ: Thanh Hiền/ TPO.

Dù phương án cuối cùng là giữ nguyên hay điều chỉnh mô hình hiện nay, điều học sinh và phụ huynh mong chờ nhất vẫn là một lộ trình rõ ràng, ổn định và được công bố từ sớm để các trường phổ thông, giáo viên và học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập, ôn luyện. Cô Lê Thị Nhớ (phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 12, Đà Nẵng) chia sẻ: "Nếu chính sách thay đổi thì nên công bố sớm và có lộ trình rõ ràng để học sinh, phụ huynh và nhà trường cùng chủ động thích ứng. Việc ổn định tâm lý cho học sinh cũng là yếu tố quan trọng giúp các bạn hoàn thành kỳ thi trọn vẹn."