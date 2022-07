Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037: Đầy nghiệt ngã, khiến người xem khóc cạn nước mắt

HHT - Sau những hình ảnh và thông tin đầu tiên, phim điện ảnh "Là mây trên bầu trời của ai đó" vừa ra mắt bản nhạc phim tiếng Thái do nam diễn viên August Vachiravit trình bày.

HHT - Khép lại mùa đầu tiên với thành công vang dội, "Only Murders in the Building" đã trở lại hoành tráng hơn với mùa 2 cùng hai tập mở màn nhận 100% điểm "tươi ngon" trên trang đánh giá phim nổi tiếng Rotten Tomatoes.