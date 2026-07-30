Đông Nhi được khen khéo léo khi phản hồi câu "ta mãi là của nhau" từ Nguyễn Hùng

HHTO - Được ca/ nhạc sĩ Nguyễn Hùng nói "ta mãi là của nhau" trên sân khấu lớn, nữ ca sĩ Đông Nhi có cách trả lời khéo léo và được cư dân mạng khen ngợi.

Cụ thể trên Threads, cư dân mạng đang lan truyền một video ghi lại màn trình diễn kết hợp giữa ca/nhạc sĩ Nguyễn Hùng và nữ ca sĩ Đông Nhi. Cả hai cùng nhau hát bài Ta Là Của Nhau tại một sự kiện và có màn giao lưu nho nhỏ sau đó. Lúc này, Nguyễn Hùng đã nói "Chị nhớ nha, mãi mãi ta là của nhau" với đàn chị.

Màn đối đáp của Nguyễn Hùng và Đông Nhi. Nguồn: Đông Nhi

Trước lời của đàn em, Đông Nhi đã có câu trả lời khéo léo rằng "4 phút vừa rồi trên sân khấu thì ta là của nhau, còn chị có gia đình rồi". Phản ứng này khiến khán giả tại sự kiện vô cùng thích thú. Đồng thời, nữ ca sĩ còn bổ sung rằng ngược với cô, Nguyễn Hùng thì còn độc thân, đẹp trai và dễ thương.

Đông Nhi có màn đối đáp khéo léo trước đàn em Nguyễn Hùng.

Màn phản hồi của Đông Nhi ngay trên sân khấu trình diễn được "cư dân" Threads khen ngợi hết lời. Một số khẳng định đây là cách xử lý khôn khéo, có kinh nghiệm đến từ một nghệ sĩ đã lâu trong nghề, đặc biệt trước một đàn em mới nổi như Nguyễn Hùng.

Đây không phải lần hiếm hoi mà Nguyễn Hùng bày tỏ sự yêu mến của mình dành cho các đồng nghiệp, đặc biệt là trên sân khấu trình diễn. Trước đó, chủ nhân ca khúc Phép Màu từng có những lời ngọt ngào, thậm chí mong muốn được hợp tác làm nhạc với Phùng Khánh Linh sau khi cùng diễn tại SAO Concert.