Tinh Hà "Say Hi" tạo trend: Dàn sao hưởng ứng vũ đạo "lùa cơm" của Vương Bình

Dù chỉ mới đi qua 4 tập nhưng Tinh Hà "Say Hi" đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, trở thành chương trình âm nhạc được khán giả trẻ yêu thích. Bên cạnh phần nhạc liên tục leo top trending, chương trình còn tạo nên nhiều trào lưu dễ thương và hài hước.

Vũ đạo "lùa cơm" của Vương Bình

Tại vòng Live Stage 2, ca khúc Mất La Bàn của nhóm Pháp Kiều bất ngờ trở thành hiện tượng dù chỉ giành được hạng 3. Ở màn thể hiện của mình, Vương Bình vô tình trở thành cơn sốt với động tác tay như đang "lùa cơm" hài hước. Không ngờ, chính "lỗi" này đã đưa ca khúc lan tỏa rộng rãi và trở thành trào lưu trên TikTok.

Vương Bình có cách thể hiện động tác Mất La Bàn hài hước và dễ thương.

Sau khi vũ đạo của Vương Bình được lan truyền khắp mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng cover vô cùng hài hước, với những tình huống như đút đồ ăn, trang điểm, dặm phấn... Từ các Em xinh như Juky San, Đào Tử A1J đến dàn Chị đẹp Minh Tuyết, Tóc Tiên... cũng tranh thủ "chọc" Vương Bình, góp phần lan tỏa vũ đạo dễ thương này.

Hàng loạt nghệ sĩ hưởng ứng vũ đạo "lùa cơm" của Vương Bình trong bài Mất La Bàn.

Ông Minh - bà Hồng

Cụm từ này đã bắt đầu "viral" kể từ tập 1 của Tinh Hà "Say Hi". Khi nhận nhiệm vụ làm gián điệp, Pháp Kiều đã phải làm theo mọi thứ mà "Anh Trai bí ẩn" WEAN giao phó cho. Trong đó, câu thoại "Bà Hồng chia tay với ông Minh rồi" được Pháp Kiều nói cho Trấn Thành nghe, khiến ai nấy không khỏi bật cười vì mức độ không liên quan của nó.

Câu thoại "bà Hồng - ông Minh" của Pháp Kiều gây sốt.

Về sau, câu nói được người hâm mộ chương trình đăng tải liên tục, như một cách "trần thông biển" hài hước. Thậm chí, một số người còn dùng cụm từ "bà Hồng", "ông Minh" để tạm gọi FC của Tinh Hà "Say Hi", trước khi chương trình công bố cái tên chính thức.

Khán giả liên tục nhắc bà Hồng, ông Minh trên mạng xã hội.

HURRYKNG "say xỉn"

Cũng từ khi tập 1 của Tinh Hà "Say Hi" lên sóng, hình tượng "thoại không hồi chiêu" của Anh Trai HURRYKNG được khán giả lan tỏa không ít. Khác biệt với mùa giải năm 2024, Hai Khang của 2026 đã hoạt ngôn hơn, chủ động "mảng miếng" và thậm chí có nhiều phát ngôn hài hước.

Thậm chí, nhiều cư dân mạng gọi anh chàng là "Hai Khang say xỉn" vì cách nói chuyện như chưa tỉnh ngủ, đôi khi không lường trước được. Tuy phong cách này đã có từ trước và được FC Goose yêu thương, nhưng nam rapper trong Tinh Hà "Say Hi" càng thu hút nhiều khán giả đại chúng hơn, cho thấy một hình ảnh thân thiện, khác biệt so với trên sân khấu.

Tiếng Việt của Dillan

Tương tự như Anh Trai "Say Hi" 2025, Anh Trai Dillan tiếp tục được khán giả quan tâm bởi trình độ nói tiếng Việt của mình. Tuy đã có sự tiến bộ ở Tinh Hà "Say Hi" nhưng những câu nói của anh chàng vẫn tiếp tục khiến người hâm mộ cười ngất vì dí dỏm. Chẳng hạn như trong vòng quay MV khắc nghiệt, câu nói "lố là cái gì vậy chị?" của Dillan được nhận xét đã phá tan bầu không khí căng thẳng.



Biểu cảm của KIMLONG và Jaysonlei khi chưa hiểu Dillan vừa nói gì. Nguồn: @anii.ntanji

Hoặc khi trong hậu trường cùng các Anh Trai khác, Dillan tiếp tục trở thành "thử thách" ngôn ngữ dành cho mọi người. Ai nấy đều phải lắng nghe nhiều lần mới có thể nắm được tường tận những gì mà anh chàng nói. Từ đó, hình tượng "chiến thần ngôn ngữ" của sao nam sinh năm 2000 tiếp tục trở thành đề tài gây sốt.